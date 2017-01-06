食光走廊 你敢不敢吃蝸牛?

2017-01-06

@伊迪．沙琪瑪

小時候吃喜酒，我常用牙籤挑冷盤上的罐頭螺肉，丟進嘴裡當口香糖嚼，好讓腦內啡產生大量舒暢感。話雖如此，我卻十分害怕和它長得差不多的生物—蝸牛，這是伊藤潤二的漫畫《漩渦》帶來的後遺症。任何人看見十幾歲的少年變成一隻人臉蝸牛身的怪物在教室外牆爬來爬去，不害怕才怪！

我曾在南部山區度過一年，那裡有吃蝸牛的文化。山地廣，蝸牛胖，個個長到半個手掌心大，徒增我舌頭的心理壓力，但是沒吃蝸牛就好像根本沒來過。

當地人覺得我大驚小怪。「又不是吃活的。」我還是很猶豫。他又問：「你有沒有吃過鯊魚煙？」

「有。」

「怕不怕鯊魚？」

「怕。」

「吃蝸牛也一樣。」

這個沒有邏輯的建議讓我決定接受挑戰。一個月後，機會來了！

「要不要團購『cinavu』？」

「cinavu」音似「吉拿夫」，是一種很像泰國粽的食物。一群vuvu（排灣族語，祖父母、耆老之意）要賺外快，想吃可以預約。

吉拿夫是將芋頭粉混入鹽醃肉餡，用假酸漿葉捲起來。假酸漿葉有香氣，可以吃。最後以芒草和棉線紮成長條，水煮一小時。口味很多，蝸牛是其一。

吉拿夫味道低調，芋頭粉不如糯米Q軟，調味不重，香味自然又明確，不過，好戲在後頭。

我挖出擠在中間、顏色黯淡的蝸牛肉，準備和這傢伙舌吻。首先，舌尖緩緩探出。嗯，沒有異味、十分柔軟，我喜歡。再激烈一點，用牙齒。嗯，沒啥韌性，比螺肉脆，像燉得非常爛的豬軟骨。

回平地聊起這段經驗，朋友說寧願敷蝸牛面膜也不吃蝸牛。老爸說小時候吃蝸牛是家裡窮，「以前的小孩會抓蝸牛給媽媽炒九層塔加菜，現在不敢了。」

平地人對蝸牛避之唯恐不及，當地孩子卻習以為常。

「我在家常吃。」當地小孩說。

我問：「每次都特地去抓嗎？」

「阿嬤會先抓幾隻回家養，就不用一直抓，我家有一個蝸牛牧場喔！」

有些小朋友不敢吃，就說：「蝸牛肚子裡有蟲，吃了會死！」

「洗乾淨、煮熟就好。」小孩憤怒回擊。後來他說，其實沒有特別愛吃，只是為了省錢讓vuvu看病，總比花掉獎學金或午餐補助費好。

「那你喜歡吃什麼？」

「麥當勞！去彰化找爸媽會一起吃。」牧場繼承人提到彰化，眼睛比山上星星還亮。

「山上跟彰化，你喜歡哪裡？」

「山上很無聊……」

其實平地看久了也差不多啊！「你看過平地的蝸牛嗎？」

「沒有，去平地幹嘛看蝸牛？」

「平地的和山上的不一樣哦！」

「聽你在騙！」

「真的啦！你現在觀察山裡的，去彰化時再看平地的。」

「好啦！」

小孩很快就回家了，我沒那麼樂觀，我知道他一定是先去滑人家贊助的平板，不過，如果他上網看到《海綿寶寶》的小蝸，應該會記得我說的話！