2017-01-06

@旋轉木馬

對我來說，｢一個人吃晚飯｣彷彿是項具備療癒功效的神祕儀式，可以極神奇地將一天時間斷開成工作與生活，無比愉悅且美好。

就如同久住昌之筆下的《孤獨的美食家》──獨食的樂趣在於自適隨興、不受拘束，無須或多或少的妥協，一個人即能獨佔所有的酸甜苦辣。有時候還在上班著，我就會不由自主思忖起晚餐的菜色：鱔魚意麵、水餃、牛肉燴飯、海產粥……一旦打定了主意，接下來的枯燥時間便過得飛快，心情雀躍好似正準備要去赴一場美妙的約會。

如果沒有頭緒也無所謂，只管騎著車悠然在大街小巷穿梭，你很容易可以撞見一家看對眼的小麵館、越南河粉、夜市攤、簡餐店。儘管放膽入內一試，正因事前一無所悉，進食的當下便又多了種無可名狀的期待感與小亢奮，即使不幸踩到地雷，也算是一段特別的經歷。

然而，我亦有過一人吃飯的悲慘回憶。

某一個農曆年，公司決定要在百貨公司舉辦促銷活動，我只得被迫留下，無法返鄉過節。結束一天的辛勞後，當拖著疲憊的身軀下班，正亟需一頓美味餐點提振精神時，卻發現整座城市除了大餐廳外，完全找不到一家能一個人用餐的小店(大家都在休假)，於是我生平首次選擇食用超商的微波便當。那種滋味就彷彿是被整個世界遺忘，既空虛又自憐。萬幸這般痛苦的經驗寥寥無幾，我依舊是獨食的忠實擁戴者。

你準備好領會一個人用餐的樂趣了嗎？