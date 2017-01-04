〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣

2017-01-04

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：女兒與A男同居7年才結婚，兩人無力購新屋，我以半買半送方式讓A君購入，既然他只出一半錢，房子當然是兩人名下，但我那傻女兒心甘情願用丈夫的名字，後來吵架時，丈夫一再提醒她，「妳住的是我的房子！」

女婿收入是女兒的兩倍，但他抽菸喝酒應酬多，又愛打扮，家用給得少，大部分是女兒在支付，我知道他倆常為付帳單之事起口角。我很不滿女婿拖了我女兒這麼多年，對購屋不知感恩，也不知節儉存錢。勸女兒離婚她又不願意，看她默默地忍受，做娘的好心疼又好生氣啊！

A：同居對他們而言是試婚，住在一起7年，應是彼此了解習性，稜稜角角磨得差不多平滑了，才會決定領取結婚證書建立家庭生活。購屋一事妳的確對小倆口子有恩，但在A君看來，他出一半錢，另一半的奉送是妳給女兒的嫁妝，而女兒也選擇嫁給他，奉他為「一屋之主」，這是兩廂情願之事，妳怒也沒用。

只是有了家庭就得對自己及家人負責任，愛打扮是個人習慣，女兒可能就是欣賞丈夫此特性，但工作之外的喝酒應酬應避免，畢竟婚姻生活與同居生活還是很不一樣的。夫妻對婚姻生活的各層面共識似乎不足，各自尚在適應中，家庭生活中互動模式及金錢用度是他倆急需溝通及磋商的議題，越早覺察及溝通越佳，以免日後發展成婚姻危機。

妳以娘家母親的觀點疼惜女兒，對女婿有諸多不滿，認為女兒離開他就不必忍受他了，但是離婚之後還是會有其他的議題出現的，何況並不是女兒自己想離婚，妳對她建言，似有控制她生活之嫌，請不要給她壓力，讓她經營自己的婚姻。岳母的立場是愛護女兒及女婿，應給正向建言，鼓勵他們磨合溝通，為婚姻家庭盡最大的努力，妳永遠是女兒的後盾，而非前鋒。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）