〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
文、示範／李妍
請不要再用沒有時間當藉口！我們的一天從早上起床到晚上就寢，總共有16∼18小時（約1000分鐘）的時間是清醒的，這些時間當中我們只需要撥出20∼30分鐘就可以運動！想想看，你不需要連續的20分鐘，而是用1∼2分鐘的空檔組合起來的20分鐘來運動，這樣的時間一定能擠出來！所以，「沒有時間」這種理由，絕對不可能會是阻止你減肥的藉口！
平常活動身體的時間其實很多，例如刷牙、搭捷運、搭電梯。當手在動的時候，可以讓腿部休息，相反地，當腳在動的時候，可以讓手休息；通常，走動的時間比手在動的機會多。接下來，我要告訴大家如何活用這些瑣碎的空檔來運動，證明不一定要到健身房、不用額外空出時間也能運動！
當然，如果能有系統地運動的確能夠得到更好的效果，而只是維持良好的生活習慣，充其量也只是能打造不易變胖的體質，因此，除了有良好的生活習慣，更應該把日常的「輕肌力運動」──像是運動但又不過於激烈的靜態動作融入生活中，就能得到良好的瘦身效果。
〈達人小檔案〉李妍
韓國運動模特兒。是2014年健美大會中的比基尼小姐、運動模特兒冠軍，更是韓國高人氣的專業級健身教練！
獨創的「輕肌力運動」，就是將簡單的「伸展×深蹲」小動作融入日常生活，利用起床、通勤、辦公空檔，甚至約會、煮飯、追劇時也能邊做邊瘦，重回少女身材不是夢！《5分鐘空檔減重！輕肌力運動：專業健身教練獨創「伸展×深蹲」日常小動作，誰都做得到，隨時可以瘦！》即將在台上市。
〈起床伸展〉彎曲膝蓋至胸前
這個動作可以深層地伸展到髖關節、腰部和臀部，對於腰部疼痛的人來說，更是很好的伸展運動。此外，還能消除前一晚的水腫，讓身體感到舒適。如果感覺疼痛或肌肉痙攣時，也可以先伸展一條腿後再換另一條腿。反覆做3次以上。
1.雙眼直視天花板平躺著，並將雙手整齊地放在臀部旁。
2.雙手抓著雙腿膝蓋向上半身的胸部靠近，膝蓋向上抬時，腰部和後臀部保持放鬆。想像將膝蓋往鼻尖的方向靠近，會比較容易，靜止5∼10秒後，恢復原姿勢。
Check Point：
將臀部稍微向上抬，但記住腰部不可離開床。
肩膀和頸部不能施力，且肩膀不可向上抬起或縮起來。
〈在浴室〉刷牙時 燃脂深蹲
所有運動中效率最高的，當然是深蹲！因為深蹲可以確實運動到大腿、小腿、腰部、背部和腹部的肌肉，消耗的卡路里也非常多。如果今天做10次，明天就做11次，一天增加1次，就是很有效的訓練方式。這個動作要做3回，1回15～20次。
1.視線朝前，站立並將雙腿張開比肩膀寬，腹部用力，腰縮緊。
2.往下坐，注意膝蓋不能超出腳尖，臀部也不能往後翹。這裡不是要彎曲膝蓋，而是用體重下拉骨盤的感覺。將腰打直，用腳墊地的感覺給大腿力量，再回到1的動作。坐下時吸氣，起身時吐氣。
〈在廚房〉煮咖啡時 後抬腿
這個動作不只可以幫助訓練臀部曲線，還能刺激臀部上方，打造翹彈的蘋果臀。注意腳跟要和腿成一直線，讓力量到達臀部。將腳尖往身體拉時，有伸展小腿的效果。這個動作要做3回，一回15～20次。
1.站立並將上半身挺直，注意骨盆不要扭曲。
2.上半身固定不動，將大腿往後提，直到刺激到臀部。不用過度抬高，在能力範圍內即可。
〈在廚房〉預熱平底鍋時 側邊深蹲
側邊深蹲是將身體重量集中在一腿的運動。做動作時腹部要緊縮，並以臀部出力。如果柔軟性不足，可以將腿張更開一些，做起來會較輕鬆。這個動作要做3回，1回15～20次。
1.將雙腿張開比肩膀寬，雙腳呈45度朝外。
2.將重量壓至一腿，臀部往後坐下，再用臀部的力量回到原來位置。往下坐時，要感受沒有屈膝的那一腿的大腿內側是否有拉到。
3.另一腿也用相同的方式運動。
〈打掃時〉拖地時行進弓箭步
1.站直並打直背和腰。
2.將一腿往前伸70∼100公分，上半身保持直立，吸氣並將後方的腿慢慢往地面下壓。注意視線要朝向前方，前腳的腳尖不能超過膝蓋。
3.吐氣並用下半身的力量慢慢起身，同時將另一腿往前，反覆做相同的動作。
Check Point：
注意要掌握身體的重心，腰不能往前彎。
（圖片提供／瑞麗美人國際媒體）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 坐擁大自然恩賜─日本久米島產業觀光
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 槍擊情敵後... 上屋頂看跨年煙火
- 運毒「小惡魔」 美髮師被逮
- 《中英對照讀新聞》Last Dog At The Shelter Receives The Sweetest Farewell Party 收容所的最後一隻狗狗獲得最溫馨的道別趴
- 言語刺激導致跳樓 也算加工自殺
- 今年度總預算初審 歲出僅刪0.086％
- 嚇死人！ 擋風玻璃竄出龜殼花
- 頂好御品皮蛋 驗出動物用藥
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港
- 對中國強硬 川歐罕見唱同調 川普任命鷹派任貿易代表 歐巴馬籲限中資併購半導體
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
- 自由廣場》放任哄抬物價，林全是何居心？
- 嘉縣前議長告別式 50鋼管辣妹「送行」
- 哈登連3戰三雙 火箭前無古人
- 拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠
- 美國玫瑰花車遊行 華航蟬聯首獎
- 崔順實之女 丹麥應訊不認罪
- 新諾羅病毒 可能春節後盛行
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 台中國際機場揭牌 爭取廉航維修
- 基隆嶼碼頭整修 拚明年初開放
- 單週最佳球員》隔5季再獲獎 張智峰老將價值
- 《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億
- 新北閱讀王 年借3104筆
- 企業贊助 800學子喜「閱」英文故事
- 跨年捷運人潮 較去年多！
- 牧德去年營收8.05億 創新高
- 《小檔案》福泰冬山厝 曾獲遠東建築獎
- 7藝文場館公安不合格 故宮空氣最糟
- 補充學童營養 80歲櫻桃樹有故事
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
- 1999免費通話 研考會研議是否調整
- 未定檢登小琉球 15燃油機車挨罰
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 颱風夜吹飛磚 砸死警改判國賠
- 避免過年鬧血荒 「楊梅吳尊」邀挽袖
標題：〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email