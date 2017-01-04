〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹

2017-01-04

文、示範／李妍

請不要再用沒有時間當藉口！我們的一天從早上起床到晚上就寢，總共有16∼18小時（約1000分鐘）的時間是清醒的，這些時間當中我們只需要撥出20∼30分鐘就可以運動！想想看，你不需要連續的20分鐘，而是用1∼2分鐘的空檔組合起來的20分鐘來運動，這樣的時間一定能擠出來！所以，「沒有時間」這種理由，絕對不可能會是阻止你減肥的藉口！

平常活動身體的時間其實很多，例如刷牙、搭捷運、搭電梯。當手在動的時候，可以讓腿部休息，相反地，當腳在動的時候，可以讓手休息；通常，走動的時間比手在動的機會多。接下來，我要告訴大家如何活用這些瑣碎的空檔來運動，證明不一定要到健身房、不用額外空出時間也能運動！

當然，如果能有系統地運動的確能夠得到更好的效果，而只是維持良好的生活習慣，充其量也只是能打造不易變胖的體質，因此，除了有良好的生活習慣，更應該把日常的「輕肌力運動」──像是運動但又不過於激烈的靜態動作融入生活中，就能得到良好的瘦身效果。

〈達人小檔案〉李妍

韓國運動模特兒。是2014年健美大會中的比基尼小姐、運動模特兒冠軍，更是韓國高人氣的專業級健身教練！

獨創的「輕肌力運動」，就是將簡單的「伸展×深蹲」小動作融入日常生活，利用起床、通勤、辦公空檔，甚至約會、煮飯、追劇時也能邊做邊瘦，重回少女身材不是夢！《5分鐘空檔減重！輕肌力運動：專業健身教練獨創「伸展×深蹲」日常小動作，誰都做得到，隨時可以瘦！》即將在台上市。

〈起床伸展〉彎曲膝蓋至胸前

這個動作可以深層地伸展到髖關節、腰部和臀部，對於腰部疼痛的人來說，更是很好的伸展運動。此外，還能消除前一晚的水腫，讓身體感到舒適。如果感覺疼痛或肌肉痙攣時，也可以先伸展一條腿後再換另一條腿。反覆做3次以上。

1.雙眼直視天花板平躺著，並將雙手整齊地放在臀部旁。

2.雙手抓著雙腿膝蓋向上半身的胸部靠近，膝蓋向上抬時，腰部和後臀部保持放鬆。想像將膝蓋往鼻尖的方向靠近，會比較容易，靜止5∼10秒後，恢復原姿勢。

Check Point：

將臀部稍微向上抬，但記住腰部不可離開床。

肩膀和頸部不能施力，且肩膀不可向上抬起或縮起來。

〈在浴室〉刷牙時 燃脂深蹲

所有運動中效率最高的，當然是深蹲！因為深蹲可以確實運動到大腿、小腿、腰部、背部和腹部的肌肉，消耗的卡路里也非常多。如果今天做10次，明天就做11次，一天增加1次，就是很有效的訓練方式。這個動作要做3回，1回15～20次。

1.視線朝前，站立並將雙腿張開比肩膀寬，腹部用力，腰縮緊。

2.往下坐，注意膝蓋不能超出腳尖，臀部也不能往後翹。這裡不是要彎曲膝蓋，而是用體重下拉骨盤的感覺。將腰打直，用腳墊地的感覺給大腿力量，再回到1的動作。坐下時吸氣，起身時吐氣。

〈在廚房〉煮咖啡時 後抬腿

這個動作不只可以幫助訓練臀部曲線，還能刺激臀部上方，打造翹彈的蘋果臀。注意腳跟要和腿成一直線，讓力量到達臀部。將腳尖往身體拉時，有伸展小腿的效果。這個動作要做3回，一回15～20次。

1.站立並將上半身挺直，注意骨盆不要扭曲。

2.上半身固定不動，將大腿往後提，直到刺激到臀部。不用過度抬高，在能力範圍內即可。

〈在廚房〉預熱平底鍋時 側邊深蹲

側邊深蹲是將身體重量集中在一腿的運動。做動作時腹部要緊縮，並以臀部出力。如果柔軟性不足，可以將腿張更開一些，做起來會較輕鬆。這個動作要做3回，1回15～20次。

1.將雙腿張開比肩膀寬，雙腳呈45度朝外。

2.將重量壓至一腿，臀部往後坐下，再用臀部的力量回到原來位置。往下坐時，要感受沒有屈膝的那一腿的大腿內側是否有拉到。

3.另一腿也用相同的方式運動。

〈打掃時〉拖地時行進弓箭步

1.站直並打直背和腰。

2.將一腿往前伸70∼100公分，上半身保持直立，吸氣並將後方的腿慢慢往地面下壓。注意視線要朝向前方，前腳的腳尖不能超過膝蓋。

3.吐氣並用下半身的力量慢慢起身，同時將另一腿往前，反覆做相同的動作。

Check Point：

注意要掌握身體的重心，腰不能往前彎。

（圖片提供／瑞麗美人國際媒體）