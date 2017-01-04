奇美博25年慶 許文龍：盼眾人珍惜

2017-01-04

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕奇美博物館擴大慶祝25歲生日，今年特推的主題導覽結合世界知名的英國畫作〈信息〉，串連不同屬性的相關展品，傳達更多元、豐富的藝術內涵，也引進時下流行的機器人「Pepper」，化身小客服，提供參觀訊息與互動遊戲，邀請民眾一起來體驗。

奇美博物館昨天為25周年慶熱鬧造勢，集團創辦人許文龍還與全新亮相的Pepper對話，並指揮它隨著音樂跳舞，互動畫面相當有趣。

許文龍指出，當初奇美基金會買到〈信息〉加以典藏後，前英國首相柴契爾夫人訪台時，還特地透過管道詢問奇美，表達關心，顯見這幅畫作的重要性，成為年度特推主題，實至名歸。

許文龍也強調，40年前就有籌設博物館的念頭，在各界的支持下，終於夢想成真，博物館屬於大家，希望每個人都能珍惜、愛護，永續經營，發揮更好的社會功能。

奇美博物館創立於1992年，之前藏身在奇美實業的辦公室內，後來移設都會公園新建的博物館現址，2015年元旦正式啟用，一樣很夯，榮登景點人氣王，不僅是熱門的打卡地標，兩年來累計參觀民眾已突破3百萬大關。

副館長廖婉如表示，這次是首度以典藏畫作做為年度特推，讓藝術品站到第一線與民眾溝通，並同步祭出展示教育、主題優惠、溫馨互動等系列節目，全方位「分享幸福信息」。

現場還有以兩千張遊客照片所構圖的「信息牆」，提供民眾合影留念，歡慶奇美博物館25歲生日。

廖婉如說，主題導覽以「信息」概念出發，精選各展廳內相關藝術品，組成兼具教育與趣味的知性之旅，另外，依不同月分也會推出同慶活動，例如壽星優惠、重遊摺紙展、好想告訴你FB傳情，還有孕媽咪參觀免預約等。

而為了因應新的「一例一休」政策，館方也做出重大變革，今年7月起，休館日將從原本的週一改至週三，以利民眾在連續假期中安排參觀行程，這是該館25年來首度調整休館日。