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鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
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《徵文啟事》360行工作照

2017-01-04

認真工作的男人、女人最有魅力。無論你是空服員、護理師、漁夫、廣播DJ……請挑兩張自認最有魅力的認真工作照，以電子檔格式（JPG檔，2MB以上，解析度300），並附上100字內的內心話與自我期許，來稿請附上真實姓名、職業別，與連絡方式，本版保留審核刪修之權，若未獲錄用恕不另行通知。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw

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標題：《徵文啟事》360行工作照


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2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
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