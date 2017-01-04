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鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
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《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？

2017-01-04

Q：

有次同組的同事說家中有事趕著下班，要我幫她處理一下報表，我當時好意幫她忙，但之後好幾次她都用類似的說詞要我幫忙，到後來好像連理由都懶得想，直接就交給我！我想和主管反映，又怕被認為是打小報告，該怎麼處理才好？〈台中，楊小姐〉

Answer：

幫同事處理工作只能偶一為之，假如接二連三，就容易讓對方倚賴成習慣，你平白增加工作量不說，萬一報表有任何狀況，責任還會在你身上，更划不來！

與其找主管，最好的方式還是自己直接和同事說，可先嘗試用「自己的報表也還沒做完」之類的說法，委婉暗示同事那是她分內的工作。假如她仍裝聽不懂，就要更明確表明「無法代為處理」，你甚至不必費心找拒絕理由，因為那本來就是她的責任，你不處理也沒虧欠她。

重點在於，自己要先做好心理建設，別因怕影響人際而卻步，保持溫和但堅定的態度，才能讓對方認清你不是能軟土深掘的人物，為自己爭取應有的權益。

若非身為經由主管授權的職務代理人，建議你盡量維持「幫同樣的人處理同樣的工作，以三次為上限」的原則，盡量避免讓人有「反正交給你都沒問題」的錯誤安心感，畢竟偶爾幫忙同事能促進人緣和人脈，但幫過頭卻容易惹麻煩上身。

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