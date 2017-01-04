《上班族停看聽》觀念轉個彎 職場不委屈
文／陳青
職場上，難免有委屈。馬雲的「員工為何離職說」：「錢，沒給到位；心，委屈了。」錢給少了可以加，而心委屈了呢？是如人飲水冷暖自知，還是瞎子摸象所見不同？「委屈感」似乎不完全會因為年紀漸長而疲乏或具抗藥性。
口頭提休假易忘 書面文字提醒
最近公司剛好有兩個例子，一位是十八歲的小工讀生，一位是年紀正好兩倍的職場低飛老鳥。
十八歲的小工讀生在個人工作室打工，就老闆與她兩位。她的委屈是她兩週前跟老闆說要請假，但是兩週後老闆在等不到她時緊急聯絡她。她先是「理直氣壯」地跟老闆說她兩週前有口頭提過，又是「氣急敗壞」的表明自己說了好幾次。但是這所謂的好幾次沒有一次是透過電子郵件、即時訊息、便條紙……甚至在時間點上都不是「最後一次打工那天」，也就是說上一週她沒有重提。老闆跟她說：「不是妳說了，我就要記住，妳來打工，不是我還要當妳的祕書，妳要想辦法讓我記住。」她當然委屈，想說都說了幾次，我跟她說下次可以在請假前的最後一次打工在辦公桌上貼張黃色便利貼，有時老方法就是最好的方法，醒目又清楚。
倚老賣老提當年 日久人人疏遠
接下來卻是老方法不是好方法的例子：低飛老鳥是個典型的端著「年資地圖」做事的員工，凡是參照「過去軌跡」行事，只要別人提什麼新意見，她總是會從「開天闢地」說起……即便被主管糾正過「『年資』上個月薪水就領走了」，不要一直拿過去對照今天的條件與環境，她仍舊我行我素，最後落得「重要工作不受指派」的具體邊緣化，而年資對她來說，簡直是她的護身符，當她被糾正不要總是拿過去做例子時，她像是在大海中突然被抽走救生圈，浮浮沉沉，嗆喝了不少水，她開始感到委屈。而她的委屈來自於對新進來的人傾倒訓示，新人蜜月期剛來，分不清楚狀況，傻傻地聽了她一個月的話，但日子久了，知道她是個不上不下的低飛老鳥，不落地（離職），也不高飛（升遷），自然遠離她。
委屈，有時候只是我們不願意多轉個彎想想，而一直堅持自己的想法與感覺。委屈很多時候都是自己找的，或是自己給的。
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