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男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 副刊

〈徵文啟事〉家務有給

2017-01-03

日劇《月薪嬌妻》講述一對男女，對外看似是夫妻，其實是聘雇的關係，老婆打理家務，老公每個月都會付工資，讓他一回家就有舒服的居家生活。

就現實上來說，夫妻結婚後，若老公負責賺錢，老婆只是專職主婦，可是連一毛錢都沒有的，那麼理論上，既然老公全力在外衝刺，老婆負責安內，把家務弄得妥妥貼貼，當然也應該得到相當報酬。因此，你覺得專職主婦應該得到的勞務報酬該怎麼算呢？該怎麼做，才算公平對待？

歡迎來稿分享你的看法，文長500字以內，1月5日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

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標題：〈徵文啟事〉家務有給


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