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〈活動看板〉那一年的老情歌

2017-01-03

〈綠島小夜曲〉、〈回想曲〉、〈梁山伯與祝英台〉、〈昨夜你對我一笑〉、〈一朵小花〉等歌曲，都是爺爺奶奶那個年代的老情歌， 1月21日臺北市立國樂團將舉辦一場「寶島回想曲～周藍萍經典作品演唱會」，邀請靜婷、岳華、紀露霞、美黛、殷正洋、小百合、孔蘭薰、葉蔻等歌手，重新詮釋每個人心中的那首音樂家周藍萍創作的經典情歌，讓長輩再次回味屬於他們那個年代的老情歌！

洽詢電話：（02）23832170分機252

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2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
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