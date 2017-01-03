〈媽媽真偉大〉懷孕變性情 終於做回自己

2017-01-03

文／馥芙

懷老大女兒時，非常愛吃蔬菜水果，而且口味吃得特別低糖低鹽，甚至接受食物不調味的煮燙。只要聞到一點油煙，孕吐的感覺令我作嘔，就連開車去加個油，都能讓我感覺胃正在翻攪。

莫名的情緒化，是最難解釋的現象。孕前的我，很少被電影情節波動情緒。可是懷女兒時，偶像劇隨便路邊的告白戲碼，竟讓我大笑大哭的，連老公出門買個早餐，我都情不自禁地淚流滿面。

產後看著女兒一天天長大，發現她的確很喜歡吃水果青菜。容易情緒起伏的她，一下大哭、一下大笑，真如同我孕期中極端的反應。發現爸爸準備上班離去，她果真哭泣著追送到門口。

懷兒子時，嗜甜食卻不愛巧克力，那是孕前具有吸引力的食物啊！而且整個人冷靜沉著，懷孕帶女兒很疲累，行動不便偶爾伴隨假性陣痛的我，仍淡定處理女兒的大小事，絲毫不被哭鬧亂了手腳。

目前8個月大的兒子，喜歡帶甜味的果泥。早熟的他4個月會坐，6個月就能爬，每一步都小心翼翼，自己會慢慢地完成粗動作，感覺未來處事應該是相當謹慎，清楚自己的能力可以做到什麼地步。

因懷孕而改變的情緒和口味，終於在產後完全消失，不再沒來由地哭笑，也沒要求老公買細麵條類的米食。經歷懷孕生產擁有兩個寶貝後，我終於能夠做回自己，當他們眼中突然變得不一樣又有個性的媽咪。