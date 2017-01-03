〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福
2017-01-03
文／Joyce
記得有一位大我兩歲的學姐，她在17歲的時候懷孕，並且生下一位可愛的小男嬰，我想她原本也和我想的一樣，以為人生就這樣和另一半幸福走下去，但我想老天爺希望給她一點考驗，又或是太年輕，彼此接受不了磨合，所以選擇成為了單親媽媽。
雖然變成了單親家庭，卻沒有降低全家人對小男孩的愛，尤其阿公與阿嬤對他更是疼愛有加，該給他的教育與溫暖一樣都沒有減少。小男孩現在也已經5、6歲了，但他從來不會問爸爸在哪，他知道媽媽不僅是媽媽也是爸爸，儘管單親，卻沒有影響小男孩任何的生理與心理發展。我想當初學姐在做分開這個決定的時候也是萬不得已，但她選擇用自己加倍的愛，來完整兒子的一生，也不願意委曲求全，讓看似完整的家庭其實只剩下軀殼而沒有愛。
最後學姊還找到了疼愛她而且願意接受小男孩的另一半，小男孩現在也有了爸爸的陪伴，並展開不同的冒險旅程，雖然父愛來得晚，但我相信這也會讓他更珍惜，並更懂得體諒與包容他人。
在這個世代，單親家庭的人越來越多，相信大家周遭都有這樣的朋友，所以教育很重要，不要因為你是單親家庭的小朋友就覺得自卑，或是擁有爸媽的人就覺得比較高等，大家如果都多一份關心與包容，世界也不會毀滅，會多一份溫暖與人情。
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