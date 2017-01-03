| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 副刊

〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福

2017-01-03

文／Joyce

記得有一位大我兩歲的學姐，她在17歲的時候懷孕，並且生下一位可愛的小男嬰，我想她原本也和我想的一樣，以為人生就這樣和另一半幸福走下去，但我想老天爺希望給她一點考驗，又或是太年輕，彼此接受不了磨合，所以選擇成為了單親媽媽。

雖然變成了單親家庭，卻沒有降低全家人對小男孩的愛，尤其阿公與阿嬤對他更是疼愛有加，該給他的教育與溫暖一樣都沒有減少。小男孩現在也已經5、6歲了，但他從來不會問爸爸在哪，他知道媽媽不僅是媽媽也是爸爸，儘管單親，卻沒有影響小男孩任何的生理與心理發展。我想當初學姐在做分開這個決定的時候也是萬不得已，但她選擇用自己加倍的愛，來完整兒子的一生，也不願意委曲求全，讓看似完整的家庭其實只剩下軀殼而沒有愛。

最後學姊還找到了疼愛她而且願意接受小男孩的另一半，小男孩現在也有了爸爸的陪伴，並展開不同的冒險旅程，雖然父愛來得晚，但我相信這也會讓他更珍惜，並更懂得體諒與包容他人。

在這個世代，單親家庭的人越來越多，相信大家周遭都有這樣的朋友，所以教育很重要，不要因為你是單親家庭的小朋友就覺得自卑，或是擁有爸媽的人就覺得比較高等，大家如果都多一份關心與包容，世界也不會毀滅，會多一份溫暖與人情。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.