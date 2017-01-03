〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
Q：我看台灣及各國媒體都非常熱烈地報導日本的高速衍生爐（或有翻譯成快速中子增殖反應爐）「文殊」要廢爐，至今白花了1兆日圓，宣告失敗，但日本卻不死心，還要繼續搞高速衍生爐，這是怎麼回事？
A：是的，日本為了製造一個核燃料也能循環的架構及說法，因此半世紀來努力搞了兩個高速反應爐「文殊」及「普賢」，都告失敗。若真要廢爐，文殊至少要花30幾年及3750億日圓，但一般認為會是這好幾倍費用，而且要如何去處理隨時必須維持在高溫的鈉，則完全還沒有技術，能否廢爐成功也是未知數。
文殊爐在過去22年間只運轉了250天，不斷出包，無力解決，像在1994年首發生臨界事故，95年發生了冷卻鈉外洩事故，而且一直無法好好處理鈉與氧氣和水發生劇烈反應問題，技術上原本就有相當瓶頸；2010年在事故發生14年後，還讓文殊爐重啟，卻發生燃料交換裝置掉落事故，又告停轉至今。
其後又遭踢爆隱瞞事故現場視頻等弊案，讓外界認為營運文殊爐的「日本原子力研究開發機構」管理非常散漫，藐視安全，甚至還被「日本原子力規制委員會」認定文殊爐存在約1萬件安全管理漏洞，要求廢爐，但最上級的日本文科省原本還不肯，直到確定能讓他們另建新爐，才答應廢爐。
日本政府是從1950年代起便計畫建造文殊，對國民或國際解釋是可以處理核電用過燃料棒，取出鈽來當燃料，構築了一個「核燃料循環利用」的夢想，因此文殊也被稱為夢幻反應爐。
但即使日本搞高速衍生爐失敗，但是並沒因此死心，甚至打算花4兆日圓再去另外新建一個新的高速反應爐，日本國內外的看法認為，日本所以不放棄，主要還是為了取得能製造核武的鈽以及維持開發或生產核武相關體制。
即使日本的高速衍生爐搞不起來，也硬著頭皮搞下去，如果不繼續建新爐的話，則日本宣稱的核燃料循環利用以及核電政策等都會發生動搖，而且日本就失去擁有大量鈽的理由，也會對於2018年美日核能協定的續約發生影響，甚至影響日本國內其他反應爐的重啟。
雖然高速衍生爐的存在其實不是真的為了解決用過燃料棒的棘手問題，而是日本面對北韓、中國核武威脅，非常不安，因此不想放棄至今英美法容許日本成為準核武國家，而擁有可以建造高速衍生爐的地位，像韓國非常想擁有自己的高速衍生爐，不過美國等都不同意，因此日本更不願輕易放棄。
台灣沒有核武顧慮，就應該早日廢掉隨時會釀大災的老朽核電，核一核二連連出包，現在全部停機，這就是上天對台灣最好的警告！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 髮絲有白點 竟把「髮鞘」當頭蝨
- 黨產會下月辦聽證 3軸線查救國團
- 火車進站風切 婦重心不穩落軌亡
- 彰市17條道路停車格 今起收費
- 飯中吃是什麼？談藥物服法
- 《灣》書退錢? 遠流：若有標準願照辦
- 寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 遠東科大流行音樂產管系 邀澎恰恰執教
- 苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
- 斗六冬天蒼蠅爆多 疑肥料惹禍
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 今年001號地震 台東清晨地牛翻身規模4.3
- 寺廟推姻緣燈 結婚還願送電視
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 長榮颱風天硬飛 民航局︰強化起降作業
- Darren掃街鬧失蹤 獲認證小鮮肉
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 未續聘外勞留台 仲介竟收高額「服務費」
- 自由廣場》期待八退將譴責王洪光
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令
- 姪女嫁作嘉義媳婦 蔡英文贈花籃
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 元旦連假收假日 國5塞到深夜
- 錯愛劈腿男 正妹墜樓殞命
- 以總理尼坦雅胡遭貪污調查 警上門偵訊
- 頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- 亂彈阿翔另類歌王 千元自製風力發電機
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 同性戀不是病 將修法禁止治療
- 註冊率不到5成 3私校教授年終泡湯
- 香茅油噴鄰眼睛 判拘役
標題：〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email