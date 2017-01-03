〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞

2017-01-03

Q：我看台灣及各國媒體都非常熱烈地報導日本的高速衍生爐（或有翻譯成快速中子增殖反應爐）「文殊」要廢爐，至今白花了1兆日圓，宣告失敗，但日本卻不死心，還要繼續搞高速衍生爐，這是怎麼回事？

A：是的，日本為了製造一個核燃料也能循環的架構及說法，因此半世紀來努力搞了兩個高速反應爐「文殊」及「普賢」，都告失敗。若真要廢爐，文殊至少要花30幾年及3750億日圓，但一般認為會是這好幾倍費用，而且要如何去處理隨時必須維持在高溫的鈉，則完全還沒有技術，能否廢爐成功也是未知數。

文殊爐在過去22年間只運轉了250天，不斷出包，無力解決，像在1994年首發生臨界事故，95年發生了冷卻鈉外洩事故，而且一直無法好好處理鈉與氧氣和水發生劇烈反應問題，技術上原本就有相當瓶頸；2010年在事故發生14年後，還讓文殊爐重啟，卻發生燃料交換裝置掉落事故，又告停轉至今。

其後又遭踢爆隱瞞事故現場視頻等弊案，讓外界認為營運文殊爐的「日本原子力研究開發機構」管理非常散漫，藐視安全，甚至還被「日本原子力規制委員會」認定文殊爐存在約1萬件安全管理漏洞，要求廢爐，但最上級的日本文科省原本還不肯，直到確定能讓他們另建新爐，才答應廢爐。

日本政府是從1950年代起便計畫建造文殊，對國民或國際解釋是可以處理核電用過燃料棒，取出鈽來當燃料，構築了一個「核燃料循環利用」的夢想，因此文殊也被稱為夢幻反應爐。

但即使日本搞高速衍生爐失敗，但是並沒因此死心，甚至打算花4兆日圓再去另外新建一個新的高速反應爐，日本國內外的看法認為，日本所以不放棄，主要還是為了取得能製造核武的鈽以及維持開發或生產核武相關體制。

即使日本的高速衍生爐搞不起來，也硬著頭皮搞下去，如果不繼續建新爐的話，則日本宣稱的核燃料循環利用以及核電政策等都會發生動搖，而且日本就失去擁有大量鈽的理由，也會對於2018年美日核能協定的續約發生影響，甚至影響日本國內其他反應爐的重啟。

雖然高速衍生爐的存在其實不是真的為了解決用過燃料棒的棘手問題，而是日本面對北韓、中國核武威脅，非常不安，因此不想放棄至今英美法容許日本成為準核武國家，而擁有可以建造高速衍生爐的地位，像韓國非常想擁有自己的高速衍生爐，不過美國等都不同意，因此日本更不願輕易放棄。

台灣沒有核武顧慮，就應該早日廢掉隨時會釀大災的老朽核電，核一核二連連出包，現在全部停機，這就是上天對台灣最好的警告！