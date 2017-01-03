〈體檢家庭風險〉資優生也很煩
文／第五德嘉
去年底，一名建中學生讀書到清晨4點之後，從住家大樓墜樓而下，媽媽說之前並沒有徵兆，但是根據警方之後調查，該名學生在臉書已透露不堪課業壓力的留言。
「愛讀書」或「會讀書」的孩子會被歸類為「資優生」或人生勝利組，他們要面對的另類煩惱是什麼呢？
身為建中畢業的校友，我很了解這些壓力源，因為在考試幾乎一題都不會寫錯的孩子，只是同一類型的題目寫上幾百次，被這種無聊透頂的方式訓練出來。
青春期孩子的煩惱不外是：情緒困擾、感情不順、人際壓力，而資優生則是在成績至上的價值觀中，多了陷在不進則退的焦慮，苦不堪言。
資優生也怕自己演出從人生勝利組失敗的好戲，例如網路流傳「第一名畢業後，出社會在職場被人做掉的有87％！」這種說法。
〈孩子放輕鬆〉打開格局 分數是一時
司馬遷在《史記》提到伍子胥的故事曾說過：｢仇恨對於激勵人心來說，實在是太有吸引力了！（怨毒之於人甚矣哉！）｣有些家長或補習班會用累積仇恨值、塑造假想敵來激勵孩子，比如「把○○○幹掉！」的說法，如此一來，反而造成孩子的性格扭曲，而變成一隻「孤狼」！
若周邊有一堆「想幹掉的人」，又如何真誠相處，得到友誼的助力；畢竟人生更重要的是建立社會化的能力，分數只是一時的，交到真心朋友才是永遠的。
所以說，資優生的爸爸媽媽平日要從旁觀察孩子是否悶悶不樂、不說笑、不與家人互動，還有資優生特別容易出現的徵兆，例如：
1.拒學：
資優生在國中階段，因為在課業上有成就感，很少會拒學，但是如果孩子念到高中，開始在教室上課睡覺，或頻繁請假，甚至是用翹課與逃學來擺脫校園環境，像這麼大的落差，爸媽就不可等閒視之了。
2.抱怨自己為什麼要念明星高中：
有的資優生在國中可能不經意產生驕氣，然而，進了明星高中反而轉化成自卑感，因為孩子撐不住新環境的高強度競爭，陷入「永遠都要念名校，才不算輸掉！」的迷思。
3.把所有時間都投入念書：
例如：不願意出去玩、熬夜苦讀、趕著吃飯……把所有時間都留下來念書，擔心成績落差太大，就是「人生的大挫敗」。
4.擔心自己變成他人眼中的怪胎、怪咖（Nerd）：
網路上，有「明星高中學生假日也穿制服」的輿論攻擊，偶然做錯事，會因為是名校而被放大檢視，甚至走在路上，會莫名其妙被路人辱罵與嘲笑。
〈家長看過來〉陪他走出低潮
那麼該如何陪伴受困的資優生
1.半自學方案：
孩子如果出現拒學的狀況，讓孩子請「心靈病假」，讓孩子喘口氣也無妨，享受一點清閒時光，玩玩電動、看電影、看雜書，學會自處自學，當年我就是靠「心靈病假」，偶爾不去學校，帶著課本去旅行而撐過來的。
2.升華競爭與學會妥協：
贏不過某些同學是注定的，若有些科目不能突破就要請教高手，因為跟著老鷹飛翔，站在巨人的肩膀才是對的，當年許多科目上的瓶頸，我都是靠其他同學點破而解決。
所以，讓孩子學會妥協，轉移對分數與名校的執著，不要掉入「資優」兩個字的陷阱，克服了這種心魔，以照顧身心靈健康為優先，那麼，孩子就能在爸媽陪伴的過程中，走出低潮的幽谷。（作者為風險管理師）
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