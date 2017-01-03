〈彩虹之愛〉關於失戀

2017-01-03

文／秋葵

嚴格說來，這根本算不上失戀，畢竟她從來沒有愛過我。在她心中，我大概就只能是個好朋友，我們可以一起吃飯睡覺，但我們不可能接吻擁抱，這是根深柢固的天性使然。

那段日子真的很棒，彷彿她真的屬於我。當然，這只是一相情願。他的出現簡潔了當地戳破了我的幻想－－事實證明，我們薄弱的情感不堪一擊，一個後來居上的陌生人，輕而易舉就將我比了下去。

我驚訝於自己對他所產生的敵意與嫉妒心，更沒辦法給予祝福，還說了不少他的壞話。倒也不是椎心刺骨、撕心裂肺的痛，而是一種揮之不去的淡淡苦悶。當夜晚孤單地坐在書桌前，總會莫名地有股想哭的衝動，乾澀的眼睛卻流不出淚水，憂鬱積聚在胸口。原來，寂寞時真的會覺得冷呢！

3個人在一起的時候最難受，竭盡全力想要將他們的親暱置身事外，卻又無法自拔地深陷其中。從前那令我心神蕩漾的笑聲成了惱人的蚊鳴，讓人心煩意躁，很酸，酸到我好想一巴掌拍死他。可是沒有，我微笑著看著他們打情罵俏，還不時用揶揄來掩飾那彷彿要將我自己溺斃的落寞。

某種意義上，他們一直形影不離，因為即使他短暫的離開，她總幸福快樂地和我分享他們的大小事。我為那無法真心替她高興的愚蠢自己氣惱。明明早就知道我們之間不可能，但還是放不下，我嘗試著保持距離，卻又一次次情不自禁地繞回了原點。

有人說，如果一直沒有改變，那麼喜歡就會一直存在。可是，我不可能不愛她，正如同她不可能會愛我一樣。一看到她，我的心就炸開了，沒辦法改變，也不會改變。也許，就算到了天荒地老，我也還是依然愛著那個愛著他的她。