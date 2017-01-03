〈愛情論辯〉未圓的愛 總是最美?
2017-01-03
文／伯羅休
很多人在面臨眼前愛情不如意時，總是會回想起舊情人的好，懷念過去那段未圓的愛。如果有可能，最好能讓時光倒轉，就停格在和舊情人相處甜蜜的那個時刻，如此就能在自己的生命裡，留下最雋永的印記。
不過，人們在回顧過去時，由於記憶久遠，總會像小說家一樣，自動填補出美麗的情節，或是刻意省略過去愛情裡那些讓人感到痛楚、遺憾的片段。換言之，舊愛總是最美，往往是想像多於真實的安慰之語，用來暫時解脫現在所碰到的愛情難題。
實際來看，每段愛情都有特定的時空，一旦時空改變，愛情就可能會走樣。以愛情史詩電影《鐵達尼號》為例，如果男女主角傑克與蘿絲在碰到災難後，都幸運地生存下來，這對情侶回到現實社會，可能面對許多的價值觀衝突，兩人可能因為各方面想法的不同而經常陷入爭吵，最後不歡而散。無論是傑克或蘿絲，也許會希望對這段愛情的記憶，只要停留在兩人相遇、相戀就好，那絕對是純粹的刻骨銘心。不難發現，對舊愛的懷念，往往是主觀的想像，那是種逃避，讓人想脫離現實，不去解決當下的問題，卻忘了，如果只是活在過去，就無法開創未來。
錯過的愛，就讓它錯過，你需要的是重振精神，從過去的愛情中找到可以吸收的養分。其實，愛情裡最重要的，就是擁有當下，不再為失去的愛而懊惱，如果你能體悟這個道理，你就會發現，無論你身處哪段戀情，永遠都可以留下最美麗的畫面。
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