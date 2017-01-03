〈紐約性愛檔案〉情趣用品店的XYZ

2017-01-03

文／喬思琳

之前為了採訪，到紐約有名的情趣用品店Babeland參加「如何取悅你的男人」課程，認識了店內的工作人員，讓人印象深刻的是，這些工作人員面對一般消費者時，不但完全不會不自在，而且看得出來他們打從內心真的喜歡自己的工作，一心想要透過自己的專業知識去造福更多的人群。

雖說工作沒有貴賤之分，不過我還是很難想像，如果有一天我轉換跑道到情趣用品店工作，老媽的反應會如何？對於這樣的疑問，Babeland的員工Leah完全沒有這樣的處境。

31歲的她在此工作已經有8年之久，很多人好奇她當時是如何走入這一行？她說，原因很簡單，因為她大學時期時就很喜歡嘗試各式各樣的情趣用品，主修婦女研究的她，21歲時曾到性文化非常開放的阿姆斯特丹，那次旅行讓她大開眼界，等她大學畢業後，一位曾在Babeland工作的朋友告訴她這個工作機會，她在寄了履歷表後，通過面試正式在此工作。

如果可以決定女兒的工作，這顯然不會是Leah的護士母親的首選，不過她和在學校教書的開明老公卻很支持女兒的選擇。

父母的支持讓Leah能無顧忌地好好工作，在這兒她遇到各式各樣的客人，有的人只是好奇、有的人很想要探索奇妙的感官世界，Leah表示客人最常提出的問題是：「哪一種情趣用品最好用？」「我從來沒有用過情趣用品，要用哪一款入門比較好？」或是「哪一種情趣用品我可以和性伴侶一起使用？」

專業知識豐富的她樂意一一解答客戶提出的問題，Leah透露，在這工作，除了可以幫助這些客戶之外，最讓她開心的是自己可以試用最新出爐的產品，讓她擁有了許多引以為傲的情趣收藏品。