〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
文／佛洛阿德
你的身旁是否有談得來的異性朋友，而且你們之間也有頻繁互動，你懷疑他是否對你有好感，但是又怕是自己自作多情。以下測驗將幫你解開謎團，透視他對你的真正心意，到底是愛戀情意還是友善好意?
【START】
1.當你心情欠佳，回他話時不太耐煩，他也會包容不跟你計較？
A. YES→前往Q11 B. NO→前往Q2
2.他和你見面時，大多穿得很隨意，有時連頭髮都亂糟糟沒梳理？
A.YES→前往Q3 B.NO→前往Q4
3.他記性很好，總記得你喜歡吃的東西和喜好？
A.YES→前往Q14 B.NO→前往Q5
4.在聚會時，你若有失言舉動，事後他會提醒你？
A. YES→前往Q17 B. NO→前往Q5
5.他有主動讓你認識他的好友或是家人？
A.YES→前往Q15 B.NO→前往Q8
6.他很關心你，你發的LINE，他大部分都有所回應？
A.YES→前往Q9 B.NO→前往Q10
7.不管何時，你都找得到他？
A.YES→A型 B.NO→C型
8.假日他多半有安排活動與聚會，不會閒下來？
A.YES→前往Q22 B.NO→前往Q6
9.他當你是好朋友，會告訴你某些內心深藏的秘密？
A.YES→前往Q7 B.NO→前往Q10
10.工作上遇到煩惱的事情時，他會找你商量因應對策？
A.YES→前往Q7 B.NO→前往Q19
11.他的腦筋動得很快，喜歡玩象棋與桌遊等智力遊戲？
A.YES→前往Q4 B.NO→前往Q12
12.他有在理財，重視錢財，也會讓你知道他大概的財務狀況？
A.YES→前往Q13 B. NO→前往Q17
13.發現你心情低落時，他會主動詢問你到底發生何事？
A.YES→前往Q18 B.NO→前往Q17
14.他不喜歡小孩，覺得小孩吵鬧很煩人？
A.YES→前往Q8 B.NO→前往Q5
15.他很好面子，對你總是報喜不報憂？
A.YES→前往Q22 B.NO→前往Q20
16.你主動打電話連絡他時，他的口氣大多是？
A.雀躍開心→前往Q19 B.平淡如常→前往Q23
17.你嚷嚷說要減肥，他會大力贊成，而且回說你早該減肥了？
A.YES→前往Q18 B.NO→前往Q15
18.他很喜歡戶外活動？
A YES→前往Q20 B. NO→前往Q21
19.你們去吃飯時，他常跳出來買單請你？
A.YES→C型 B.NO→D型
20.他很神祕，很少主動聊起他的工作與家庭？
A.YES→前往Q16 B.NO→前往Q24
21.他和異性處得來，擁有一些異性好朋友？
A.YES.→前往Q20 B.NO→前往Q24
22.你與其他異性聊天熱絡時，他會擺出臭臉？
A.YES.→前往Q16 B.NO→前往Q10
23.他會注意到你換了新髮型，開口稱讚你的打扮衣著好看？
A.YES→B型 B.NO→D型
24.他的個性內向謹慎？
A.YES→前往Q23 B.NO→前往Q25
25.他出國遊玩，回國後總會帶小禮物送給你？
A.YES→B型 B.NO→前往Q23
【達人分析報告】
A型的他
情意指數：★★☆☆☆
重點整理：體貼是他的天性，真的當你是朋友。
目前他將你視為朋友，對於你的關照，是出於天生的好心腸，並不是來自對你的愛意，若你很喜歡他，建議你找尋兩人共同興趣，也對他體貼溫柔，讓他決定是否能接受你的情意。他的個性很善良，不忍心傷害別人，對人的友善常被誤認為是愛意，你要謹慎分辨，並且深入了解他的性向為何，以免失去這個好朋友或是好閨密。
B型的他
情意指數：★★★★☆
重點整理：對你好有感，喜歡就牽手吧！
他的確是喜歡你的，目前對你相當感興趣，好感度還在持續增加中，也有追求你的強烈意願，若是你也中意他，建議你主動釋放好感訊息，讓他明白你的心意，很有自信的他，很快就會採取追求行動，希望你們能夠從朋友升格為親密戀人。要是你並不想與他交往，切勿與他打情罵俏，以免他當真了，將引發誤會而翻臉，兩人連朋友也做不成。
C型的他
情意指數：★★★☆☆
重點整理：想追又沒自信，給點鼓勵吧！
到目前為止，你給他的印象還算不錯，他對你有著一定程度的好感，不過他的個性比較敏感，很愛想東想西，顧慮到表錯情的代價很尷尬，或是你太受異性歡迎，他衡量追求成功機率渺茫，所以沒對你發動攻勢。建議喜歡他的你，要收斂與其他異性相處的態度，並且需要多加鼓勵他，以免他因為自信心受挫而退縮不前，決定放棄，你們這一段未萌芽的良緣將從此斷了線。
D型的他
情意指數：★☆☆☆☆
重點整理：人家只是玩玩，你若認真就輸了！
他對你興趣並不高，現在並沒有追求你的意願。即使他對你有好感度存在，也因為思考到家庭因素與經濟等現實條件，覺得你並不適合，所以早已決定將你排除在情人和結婚對象的考慮人選之外，平日他與你打情罵俏，是在享受曖眛的感覺，抱持打嘴砲的玩玩態度，打發他沒人陪的孤單時光，並不是真的想與你談戀愛，你若認真就輸了，建議你認清這個事實，不要再浪費時間在他身上。
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標題：〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
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