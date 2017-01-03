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【愛讀書】 《該死的是妳》

2017-01-03

A.J.瑞奇著，趙丕慧譯，皇冠出版

由愛咪．漢波（Amy Hempel）和吉兒．西蒙特（Jill Ciment）以筆名A.J.瑞奇合寫的驚悚長篇《該死的是妳》，改編自兩人已故朋友凱西．瑞奇的真實遭遇，全書以明朗節奏，毫不拖沓地形塑一名研究犯罪心理學的女學生，在男友意外遇害後，抽絲剝繭使真相浮現的過程。可以想見的，藉由第一人稱敘事，種種對亡者的追索，終將看見一張完全陌生的臉；但難以言喻的恐怖，卻不在兩人相遇、死亡發生「之前」，而在「其後」，在悼亡與解謎的路途上，真正的惡意從未遠離；故事中被歸為「物證」的狗兒，亦適時為死亡增添謎團。兩位說故事的能手，其犀利解剖刀並不止於對待「他者」，無論因傷痛而需仰賴精神科醫師治療、陳述往事；或在軟弱中坦承自我對性與愛的渴欲，「受害人」的角色，都在座標上一再移動著。

（Betty Everett）

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標題：【愛讀書】 《該死的是妳》


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