〈職場全壘打〉裁判的職責

2017-01-03

文／羅品善

多次聽聞裁判界的前輩告知：「裁判的職責是讓比賽順利完成。」這句話深具含意，因為裁判在球場上是孤立的，裁判的任何判決都無法讓功方或守方同時都得利，因此除了勤於跑位和明確果斷的判決之外，不要做其餘的事情。

何謂其餘的事情就別具意義了，以我而言，我在球場上是不會跟球員聊天，避免瓜田李下之嫌，當球隊對於我的判決有疑義時，依規則請球隊經理或領隊向我提出抗議，且只針對一件事進行抗議，通常我會先禮貌地詢問對方所抗議的狀況，再依所陳述的狀況來引用規則解釋，如再有不滿意，請其以書面向大會提出申訴，請先讓比賽繼續進行；至於如有其他球員叫囂抗議，我皆充耳不聞。幸運的是在我遵從前輩的教誨中，還沒遇過罷賽的事件。

這在職場上亦適用，職場上常常有許多耳語，身為主管是無法討好每位員工，要成為一個成功的領導者與溝通者，需要對事不對人，當遇有衝突時，要公正的決斷每一件事，針對事情的相關人依公司的規章進行原因說明，請其以大局為重，讓業務持續推行，但並不要加入說三道四的行列中，否則如要一一釐清流言蜚語，將無法順利完成正事，更會讓事情愈描愈黑。

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