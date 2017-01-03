〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
文／蔡祐吉
小花在銀行工作，幾個月前被調到催收部門，每天的工作，就是要打電話催促貸款沒還的客戶趕快還款。這不是個愉快的工作，每天要跟上百名客戶周旋，有人哭窮，有人裝窮，有人哀求，有人見笑轉生氣……小花心腸軟，本來就不是個會逼人家的人；看到幾位資深同事要起錢來理直氣壯，你凶我比你更凶的態度，她除了讚歎與羨慕，實在做不到「有為者亦若是」。
也許不夠積極 但也堅決做好分內工作
催收部門的KPI壓力不小，主管除了要大家多加班，總是耳提面命，要大家設法多催收一些錢回來，還特別提醒小花，要更有企圖心一點，才能達到更好的業績。
長期在這樣的環境下，小花很不開心；某天，當長官再次「提醒」時，小花終於忍不住說：「我只想做好本分內的工作，達到基本的目標，我不想這樣逼我自己……」即使長官暗示，業績不夠好會影響考績及升遷，小花也不為所動；她真的只想做好自己的工作，領該領的薪水，如果為了升遷加薪，還要去逼更多的客戶，她沒辦法。
上班族通常有三類：一種企圖心極強，積極往上擠往前鑽；另一種消極之至，幾乎到了擺爛程度，過一天算一天；其實很多人忽略了，也有一群人像小花一樣，他們也許不夠積極，但也絕對堅持做好自己分內工作；他們或許有家庭要顧、小孩要養，所以不能沒有這份薪水，但是他們就是正常上班下班，只求安穩，不在意升遷。
如果你是他們的小主管，你怎麼帶領這樣的部屬？如果你本身是這樣的上班族，你又該如何面對主管、同事與工作？
天底下沒有不能用的人 善用各種類型員工
我一直有一個信念：「天底下沒有不能用的人。」如果我的部屬有這樣的個性，我會善用這樣的個性，安排相對適合他的工作內容；就算大家的工作內容都一樣，我也會相當程度接受這位部屬的工作理念與方式。因為，任何事情都是一體兩面，單位裡其他人也許更有企圖心，但另一面就可能變成是「不服從」、「不好帶」或者「挾業績耍威風」甚至三不五時「跳槽」有變動；這時候，單位裡「穩定的那一位」就是重要支柱；況且，你知道他只想做好自己的工作，不會跟人勾心鬥角，不會耍小動作，更不會威脅你的官位，甚至讓你打考績時省了掙扎、選擇、擺不平的麻煩……
相對地，如果我本身是「只想盡好本分」的上班族，則我會感謝公司給我這樣的空間跟尊重，我也許沒有高業績的前輩們的積極企圖，但我絕對讓長官覺得，把任務交到我手上，不會有後顧之憂！也讓長官覺得我是團隊裡頭不可或缺的安定力量。
除非是業務單位，否則一個單位內，不可能人人都是拚命三郎（娘），如果能夠維持這樣的巧妙平衡，我覺得企業就能順利運作，每個人也能各取所需。
有更適合的去處 趁年輕多多嘗試
不過，如果你還年輕，我倒建議不要太早進入「只想盡好本分」的狀態。如果這份工作讓你不開心，或覺得無法發揮，長久之計，還是應該試著尋找更適合自己的職場，不管是尋求公司內調，或者找外面的其他職缺。
除非你家財萬貫，否則在現在這個勢況不怎麼樣的時代，確認有更適合的去處之前，還是乖乖地先階段性地扮演好「盡本分」的角色吧！
更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 髮絲有白點 竟把「髮鞘」當頭蝨
- 黨產會下月辦聽證 3軸線查救國團
- 火車進站風切 婦重心不穩落軌亡
- 彰市17條道路停車格 今起收費
- 飯中吃是什麼？談藥物服法
- 《灣》書退錢? 遠流：若有標準願照辦
- 寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 遠東科大流行音樂產管系 邀澎恰恰執教
- 苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
- 斗六冬天蒼蠅爆多 疑肥料惹禍
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 今年001號地震 台東清晨地牛翻身規模4.3
- 寺廟推姻緣燈 結婚還願送電視
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 長榮颱風天硬飛 民航局︰強化起降作業
- Darren掃街鬧失蹤 獲認證小鮮肉
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 未續聘外勞留台 仲介竟收高額「服務費」
- 自由廣場》期待八退將譴責王洪光
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令
- 姪女嫁作嘉義媳婦 蔡英文贈花籃
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 元旦連假收假日 國5塞到深夜
- 錯愛劈腿男 正妹墜樓殞命
- 以總理尼坦雅胡遭貪污調查 警上門偵訊
- 頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- 亂彈阿翔另類歌王 千元自製風力發電機
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 同性戀不是病 將修法禁止治療
- 註冊率不到5成 3私校教授年終泡湯
- 香茅油噴鄰眼睛 判拘役
標題：〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email