〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？

2017-01-03

文／蔡祐吉

小花在銀行工作，幾個月前被調到催收部門，每天的工作，就是要打電話催促貸款沒還的客戶趕快還款。這不是個愉快的工作，每天要跟上百名客戶周旋，有人哭窮，有人裝窮，有人哀求，有人見笑轉生氣……小花心腸軟，本來就不是個會逼人家的人；看到幾位資深同事要起錢來理直氣壯，你凶我比你更凶的態度，她除了讚歎與羨慕，實在做不到「有為者亦若是」。

也許不夠積極 但也堅決做好分內工作

催收部門的KPI壓力不小，主管除了要大家多加班，總是耳提面命，要大家設法多催收一些錢回來，還特別提醒小花，要更有企圖心一點，才能達到更好的業績。

長期在這樣的環境下，小花很不開心；某天，當長官再次「提醒」時，小花終於忍不住說：「我只想做好本分內的工作，達到基本的目標，我不想這樣逼我自己……」即使長官暗示，業績不夠好會影響考績及升遷，小花也不為所動；她真的只想做好自己的工作，領該領的薪水，如果為了升遷加薪，還要去逼更多的客戶，她沒辦法。

上班族通常有三類：一種企圖心極強，積極往上擠往前鑽；另一種消極之至，幾乎到了擺爛程度，過一天算一天；其實很多人忽略了，也有一群人像小花一樣，他們也許不夠積極，但也絕對堅持做好自己分內工作；他們或許有家庭要顧、小孩要養，所以不能沒有這份薪水，但是他們就是正常上班下班，只求安穩，不在意升遷。

如果你是他們的小主管，你怎麼帶領這樣的部屬？如果你本身是這樣的上班族，你又該如何面對主管、同事與工作？

天底下沒有不能用的人 善用各種類型員工

我一直有一個信念：「天底下沒有不能用的人。」如果我的部屬有這樣的個性，我會善用這樣的個性，安排相對適合他的工作內容；就算大家的工作內容都一樣，我也會相當程度接受這位部屬的工作理念與方式。因為，任何事情都是一體兩面，單位裡其他人也許更有企圖心，但另一面就可能變成是「不服從」、「不好帶」或者「挾業績耍威風」甚至三不五時「跳槽」有變動；這時候，單位裡「穩定的那一位」就是重要支柱；況且，你知道他只想做好自己的工作，不會跟人勾心鬥角，不會耍小動作，更不會威脅你的官位，甚至讓你打考績時省了掙扎、選擇、擺不平的麻煩……

相對地，如果我本身是「只想盡好本分」的上班族，則我會感謝公司給我這樣的空間跟尊重，我也許沒有高業績的前輩們的積極企圖，但我絕對讓長官覺得，把任務交到我手上，不會有後顧之憂！也讓長官覺得我是團隊裡頭不可或缺的安定力量。

除非是業務單位，否則一個單位內，不可能人人都是拚命三郎（娘），如果能夠維持這樣的巧妙平衡，我覺得企業就能順利運作，每個人也能各取所需。

有更適合的去處 趁年輕多多嘗試

不過，如果你還年輕，我倒建議不要太早進入「只想盡好本分」的狀態。如果這份工作讓你不開心，或覺得無法發揮，長久之計，還是應該試著尋找更適合自己的職場，不管是尋求公司內調，或者找外面的其他職缺。

除非你家財萬貫，否則在現在這個勢況不怎麼樣的時代，確認有更適合的去處之前，還是乖乖地先階段性地扮演好「盡本分」的角色吧！

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