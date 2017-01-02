〈50 Plus〉老花眼 有得也有失
文／呂政達
陸續看到一些偶像明星公然地戴起老花眼鏡，心中一緊，直想原來明星也會老，然後又接著想到，原來我們也會老。
多年前電視綜藝節目上，我們從小看到大的張菲就曾開玩笑地承認，他不戴老花眼鏡，就看不清楚大字報上的字，那時我們才幾歲，還沒有太深刻的感覺，也不覺得有一天，這種命運會變成我們的故事。
曾幾何時，和我們相同年紀的藍心湄，也大方地戴起老花眼鏡，美國演員丹佐華盛頓更絕，他在頒獎典禮上撐了一會，只好對著得獎名單，笑笑地拿出老花眼鏡，對著台下老婆苦笑：「是的，我必須戴上老花了。」依年齡來推算，湯姆克魯斯、布萊德彼特這一票男偶像，應該都已老花眼了，卻必須維持著長春硬漢的形象，真是難為他們了。
我們和老花眼的故事，雖不致如此的戲劇化，但當有一天，或好像真的發生在一瞬間的事，眼睛的睫狀肌用它們的老化告訴我們一件天經地義的事，從此以後，有些東西要失去了，卻也得到了某些的事物。
失去的當然是閱讀的方便。我小學的時候，有個老師就說過，每個人的讀書是有保用期限的，到了老花眼，要戴老花眼鏡才能看得清楚文字時，就已經遲了，老師的意思是：「想要讀書，真的就要趁少年。」我自己與其遺憾不如說是懷念，少年時代鑽在棉被裡讀古龍的小說，那種時光已一去不回。
老花眼應該在40歲到50歲間就悄悄上身，有人在40歲出頭，發現自己看字時要摘下近視眼鏡，那就是老花時代的來臨，現代人喜歡使用智慧手機看電腦，更提早了老花的年紀。但是，視力的故事，顯然不僅是我們面對老年，睫狀肌調節的退化，或是眼睛黃斑部的老化而已，有位護理師40歲時就戴上了雙焦的眼鏡，她說：「我很早就察覺到，我的助人職業必須維持著好眼力，不然幫病人打針時沒有插好血管，病人會很痛苦。」她現在65歲，每到幫病人上針，就要先戴上老花眼鏡。
老花眼讓我們得到的，不就是我們再也不用看得那麼仔細，這也是一種做人的態度，包括年長的智慧告訴我們，有些事應該裝糊塗的時候，就說是：「唉呀，我老花眼了，看不清楚了。」我們也開始勸那些年輕人也不用事事看得那麼清楚，或是多麼的計較一些字句，或是雞毛蒜皮的小事，到時候，總會老花啊。
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