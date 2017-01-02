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〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃

2017-01-02

文／蔣明白

之前曾經有讀友建議：「等到經濟和生活能夠獨立後，再出櫃會比較好。」不料，這個觀點卻引發了部分年輕同志的憂慮，他們問道：「照這樣的說法，難道像我們這種還在讀書的同志，就不應該出櫃了嗎？」

如果一個人的年齡多寡和他的成熟度沒有必然關聯，那麼，出櫃當然也就不能單以年紀大小來做判斷了；事實上，正是因為有許多大學先後成立了同志社團，才使台灣的同志平權運動，能漸漸匯聚出如今可以爭取「同志婚姻權」的龐大能量。

像網友hobart在PTT留言版的一篇〈校園同運史基本想法〉中，就清楚說明了大學生對同志平權運動的貢獻：

過去，校園是同運新生的主要動力，無論在人力還是論述上，校園都是主要的行動團體；之後，隨著大學生畢業進入社會，以往同志社團的能量及資源，也分別支撐起社會議題、心理諮商等專業分工團體；至於未來，大學生依然可以在校園中，對抗讓同志感到不友善的環境，並且適時幫助友校或高中同學，學習爭取同志平權的相關論述。

其實，相較於經濟已經能夠獨立的成年人而言，學生同志出櫃的確會遇到更多的難題，最普遍的就是，父母多半會認為你還不夠成熟，或者你是受到同儕影響而一時糊塗，所以他們就會想盡辦法，希望能夠「導正」你的同性戀傾向。

因此，就像那些曾經參加過同志社團的大學生一樣，年輕同志如果真的想要出櫃，勢必要多涉獵和同志議題相關的論述，因為，你必須向父母證明，你對同志身分是有深入認知的，而且，你還能夠帶領他們，試著去了解同志的真實樣貌。

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）

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  • 年輕同志如果真的想要出櫃，勢必要多涉獵和同志議題相關的論述。（資料照，路透社）

    年輕同志如果真的想要出櫃，勢必要多涉獵和同志議題相關的論述。（資料照，路透社）

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