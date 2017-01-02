〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？

2017-01-02

文／吳娟瑜

為人媳婦的雪珠，碰到強勢婆婆，平日相處常被念東念西，更令人痛苦的是，婆婆幫忙帶大的女兒，正在青春叛逆期，常用阿嬤的口吻對雪珠說：「妳就出去啊！這個家又沒人留妳！」

哇！這種話語、這種眼神，讓雪珠招架不住，傷心的她問我：「婆婆一個人對我如此也就算了，為什麼連女兒也不懂事？」

另一位，則是愛孫心切的阿嬤，最近心理受挫，她說：「看媳婦工作忙碌，晚餐常買重口味的食物給孫子、孫女吃，我看不下去，於是自告奮勇搭車去媳婦家煮晚餐，結果他們嫌我煮的菜不好吃，沒有感謝就算了，還對我愛理不理的。」

前者是「示強」的阿嬤，後者是「示弱」的阿嬤，她們沒想到自己的言行舉止給了孫子輩不良的示範。

〈阿嬤內心話〉兒孫在身旁 知足常樂

能給什麼傳承？這也是我常問自己的一句話：「身為孫兒的長輩，我除了過好自己的日子，究竟還能給他們什麼最好的傳承？」

若說給萬貫錢財，這是不可能，因為「兒孫自有兒孫福」，他們必須靠自己了；若說每天耳提面命，把我的想法灌進他們耳朵，各位可以想像，這些已進入網路世代的年輕孩子會有多排斥啊！

曾經有位婦女聽眾提起，她非常羨慕周邊有兒孫陪伴的朋友，因為當年她把兩個兒子一個女兒都送到美國留學，結果沒有一個回來，如今，老伴走了，她又過不慣異地生活，只有靠視訊，聽洋腔洋調的小朋友喊她：「Hi，Grandma！」

這讓我想到自己要知足了，至少天天見面，互動頻繁，偶爾聽到頂嘴之聲，也都在人之常情之下可以接受，再調整彼此關係就好了。

〈家族傳家寶〉長輩身教 最好的影響

我是「示強」的阿嬤？我是「示弱」的阿嬤？我不想做前述會在孫女面前說壞話的阿嬤，那樣沒有教到孫女尊敬自己的媽媽，將來她如何在社會職場尊敬長官？我也不想做「示弱」的阿嬤，那樣委曲求全、暗自落淚，並不能讓兒孫學到珍惜既有的幸福，懂得回饋報恩。

我往上尋找家族的傳家寶，我找到爸爸的風趣幽默、媽媽的務實顧家、阿公的樂善好施、外公的勤儉持家、外婆的疼愛子女，阿嬤因過世得早，所以沒有印象，另外，伯叔姑舅姨等，也都有值得學習的地方。

總之，這些長輩都有傳承的寶物，傳家寶不見得是掛在牆上的扁額，也不見得是鎖在保險箱的金銀財寶。在物欲橫流的時代，長輩可以傳承下去的，可以是「最好的影響」。

〈長輩看過來〉1原則3方向 樂觀教養

我想通了，我可以傳承給兒孫的，原來就是──提供最好的影響，其中包括了1大原則3大方向。

1大原則就是「樂觀教養」。凡事都從正面去思考，這種情緒養分只要慢慢滋養到家庭裡的每個人，從根拔除了悲觀消極的心態，就能讓家庭到家族建立奮發向上的樂觀精神。

3大方向，則是從「樂觀教養」的傳家寶往下紮根。

1.規律的生活作息：我每天做到早睡早起、飲食均衡、細嚼慢嚥、每天運動，並維持退而不休的工作量。

2.正向的生活態度：每天維持心平氣和的說笑互動，萬一有情緒波動，也會盡快調整，還讓兒孫參與我的改變過程，請教他們的意見，大家一起成長。

3.彈性的人生選擇：不同的世代價值觀，每個人都有不同的選擇。當兒孫做一些我沒想到的選擇，這時，聆聽再提供意見，並尊重他們的選擇。我提醒自己，不要介入太深，他們是會為自己的決定負責，也會學到寶貴的經驗。

要給什麼家族的傳家寶，我仍在思考中，一邊做，一邊學，相信在兒孫成長的過程中，我們還來得及共同來挖寶，並找到更多的家族養分。