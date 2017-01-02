〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
文／吳娟瑜
為人媳婦的雪珠，碰到強勢婆婆，平日相處常被念東念西，更令人痛苦的是，婆婆幫忙帶大的女兒，正在青春叛逆期，常用阿嬤的口吻對雪珠說：「妳就出去啊！這個家又沒人留妳！」
哇！這種話語、這種眼神，讓雪珠招架不住，傷心的她問我：「婆婆一個人對我如此也就算了，為什麼連女兒也不懂事？」
另一位，則是愛孫心切的阿嬤，最近心理受挫，她說：「看媳婦工作忙碌，晚餐常買重口味的食物給孫子、孫女吃，我看不下去，於是自告奮勇搭車去媳婦家煮晚餐，結果他們嫌我煮的菜不好吃，沒有感謝就算了，還對我愛理不理的。」
前者是「示強」的阿嬤，後者是「示弱」的阿嬤，她們沒想到自己的言行舉止給了孫子輩不良的示範。
〈阿嬤內心話〉兒孫在身旁 知足常樂
能給什麼傳承？這也是我常問自己的一句話：「身為孫兒的長輩，我除了過好自己的日子，究竟還能給他們什麼最好的傳承？」
若說給萬貫錢財，這是不可能，因為「兒孫自有兒孫福」，他們必須靠自己了；若說每天耳提面命，把我的想法灌進他們耳朵，各位可以想像，這些已進入網路世代的年輕孩子會有多排斥啊！
曾經有位婦女聽眾提起，她非常羨慕周邊有兒孫陪伴的朋友，因為當年她把兩個兒子一個女兒都送到美國留學，結果沒有一個回來，如今，老伴走了，她又過不慣異地生活，只有靠視訊，聽洋腔洋調的小朋友喊她：「Hi，Grandma！」
這讓我想到自己要知足了，至少天天見面，互動頻繁，偶爾聽到頂嘴之聲，也都在人之常情之下可以接受，再調整彼此關係就好了。
〈家族傳家寶〉長輩身教 最好的影響
我是「示強」的阿嬤？我是「示弱」的阿嬤？我不想做前述會在孫女面前說壞話的阿嬤，那樣沒有教到孫女尊敬自己的媽媽，將來她如何在社會職場尊敬長官？我也不想做「示弱」的阿嬤，那樣委曲求全、暗自落淚，並不能讓兒孫學到珍惜既有的幸福，懂得回饋報恩。
我往上尋找家族的傳家寶，我找到爸爸的風趣幽默、媽媽的務實顧家、阿公的樂善好施、外公的勤儉持家、外婆的疼愛子女，阿嬤因過世得早，所以沒有印象，另外，伯叔姑舅姨等，也都有值得學習的地方。
總之，這些長輩都有傳承的寶物，傳家寶不見得是掛在牆上的扁額，也不見得是鎖在保險箱的金銀財寶。在物欲橫流的時代，長輩可以傳承下去的，可以是「最好的影響」。
〈長輩看過來〉1原則3方向 樂觀教養
我想通了，我可以傳承給兒孫的，原來就是──提供最好的影響，其中包括了1大原則3大方向。
1大原則就是「樂觀教養」。凡事都從正面去思考，這種情緒養分只要慢慢滋養到家庭裡的每個人，從根拔除了悲觀消極的心態，就能讓家庭到家族建立奮發向上的樂觀精神。
3大方向，則是從「樂觀教養」的傳家寶往下紮根。
1.規律的生活作息：我每天做到早睡早起、飲食均衡、細嚼慢嚥、每天運動，並維持退而不休的工作量。
2.正向的生活態度：每天維持心平氣和的說笑互動，萬一有情緒波動，也會盡快調整，還讓兒孫參與我的改變過程，請教他們的意見，大家一起成長。
3.彈性的人生選擇：不同的世代價值觀，每個人都有不同的選擇。當兒孫做一些我沒想到的選擇，這時，聆聽再提供意見，並尊重他們的選擇。我提醒自己，不要介入太深，他們是會為自己的決定負責，也會學到寶貴的經驗。
要給什麼家族的傳家寶，我仍在思考中，一邊做，一邊學，相信在兒孫成長的過程中，我們還來得及共同來挖寶，並找到更多的家族養分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 〈50 Plus〉老花眼 有得也有失
- 施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
- 〈戀愛翹翹板〉男友熱愛冒險刺激 膽小女友擔驚受怕
- 【愛讀書】 《直到有錢的那一天》
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品集】10之８ 林育德／父親的服事
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增
- 今年元旦寶寶 北市聯醫僅1名
- 張智峰末節關鍵三分彈 達欣「守」住龍頭
- 防資金外逃 中國強化買匯監管
- 冷眼集》兩岸關係的主動權
- 小兒術前發燒咳痰 最好等復元再開刀
- 台14甲迎曙光塞爆 15起事故
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 自由廣場》駐美代表處改名TIA如何？
- 兩岸新共識？ 先求台灣內部共識
- 女友遭打死 男棄屍躲超商睡覺
- 土耳其夜店攻擊案39死 傳24人為外籍
- 《中英對照讀新聞》Revelers bid adieu to a year of conflicts 向充滿衝突的一年道別
- 老舊柴油車 即日起強制檢驗
- 日「排球女神」也爆婚訊
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 灣生回家故事是真的 不影響金馬入圍資格
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
- 鏗鏘集》在警察與黑道之間
- 富二代聯手 掃北市精華區資產
- 怕了總統 菲人跨年不敢放炮
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- 高空煙火高危險 須證照才能施放
- 彰市明提早1小時清運 垃圾未分類開罰
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 「酒」醒時分缺Keyman 寶總無奈
- 林內落羽松秘境 網友讚「偶像劇級」
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
- 數位藝術中心將閉館 藝文團體：倒退10年
- 自由廣場》同婚爭議 只剩公投能解
- 林佳龍元旦許願 拚全台第2大都市
- 為c槍擊工頭 「蜆仔」放不下女兒落網
- 元旦許願 魏明谷：成立彰化電力公司
- 卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 花現太保花海節 七彩絕美遭亂踩
標題：〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email