〈職場一點靈〉職場上的「看淡學」

2017-01-02

文／Nacy

職場上的許多事，看淡了反而是好的，沒有必要什麼事都往自己身上攬，覺得是自己的錯，是自己的不好，許多時候，與其悔恨倒不如積極地去解決那一個狀況。

就像有些老闆或是主管總喜歡三不五時找員工去聽訓，有的員工一被點名，就心慌，在聽訓時，不停地為自己辯白，頻頻打斷老闆的話，深怕被老闆誤會，這讓老闆更火了，讓原本的聽訓變成了責罵，就只因為他的不受教。

其實，那些訓話不過都是例行公事，只要不要打斷老闆的話，靜靜地聽，聽完話，謝謝老闆的指導也就行了，實在沒有必要給自己心裡那麼大的負擔。

就像有人聽到同事在說自己的壞話，便一開始就認定是同事不喜歡自己，而開始有了隔閡，有了衝突，殊不知，真正的原因不過就是因為她突然請了事假，而那天事又太忙，也才讓同事有了抱怨，如若她能多點耐心去解釋那事情的原委，我相信同事之間也不會鬧得那麼僵。

職場上有許多事，很多時候是因為雙方情緒不對所引起的，那池魚之殃常讓我們覺得很無辜，而不由得開始自憐自艾，其實，把它說開了，或是把它看淡了，讓它過去也就沒事，心思細膩不該用在這種地方，有的時候讓自己的神經大條些，反而能讓自己更具抗壓性。

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