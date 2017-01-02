〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整

2017-01-02

文／夜月

還是新人時，不懂上司為何常因為一點小事而大發雷霆，私底下的抱怨不曾少過，也時常告誡自己以後絕對不能如此對待下面的人，如今下面也帶了一個新人，才發現很多時候上頭的決定並非如我們所想狹隘。換位思考這觀念過去便聽過，但工作幾年才漸漸明白其重要性，因為你所看的並非事情的全貌，卻還常常以偏概全。很多時候事情的全貌只有站上了一定的高度，才能看得透澈。

不確定的事 一定要回報

近來帶了一個新人，搞砸了一個專案，在執行前千叮嚀萬囑咐，如果不確定就不要做，等我看過再繼續，不料一次生病請假，隔天便收到專案付之一炬的消息。我知道他不是故意，也明白他不願讓專案耽誤的用心，更加清楚他知道我生病不想打擾我，但，一股怒氣還是從心中衝上腦門，破口大罵，聲音之大連經理都過來安撫我的情緒，我已經說過了不確定就不要做，專案延誤了，我可以想辦法解釋，但專案搞砸了，便是完全沒救了，且事後需要面對的報告與各種質問，是排山倒海而來，那痛苦只有當事人能了解，而必須面對這些事情的，當然不可能是那新人。

換了位子 才懂當初的苦口婆心

那天在公司裡，忙了一天的報告，到了晚上，空蕩蕩的辦公室裡，發著呆，邊回想：明明過去講得一副絕對不會如上司一樣機車，但今天早上的行為卻是如此，讓我不禁歎了口氣，深深體會當初一些前輩因為我一點失誤或自以為是而暴跳如雷，那時候，很多事情的全貌我根本看不清，只是負責一小部分的我，也常覺得失敗了重來就好，不懂他們到底為何要如此生氣。

直到現在發現很多事情，尤其研究一事件發生的原因，一但現場破壞，很多時候是無法複製還原的，換句話說，機會只有一次。且說不定找出了原因，對於公司的發展將是一大幫助，所以在下手前要想過再想過，思考再三，只因無法有第二次機會。

當初的我不覺得有什麼問題，那是因為即使出錯，責任不會是我扛，報告也不會是我寫，質問也不會是我去面對。但如今成為了前輩的我，才漸漸明白以前前輩的痛苦所在，不是他們笨，而是他們要面對的事情更多，執行前得要更加仔細才行。

過早下結論 恐流於目光短淺

隔天我向那位新人說聲抱歉，我這個前輩情緒管理還是不及格。但經過這件事情，也變得較不會去批評上司的決定，更會換個角度去思考，如果是我，是不是也會這樣，或者怎麼做會更好。

工作上，抱怨還是要有的，這是一種紓壓，只是，同時也要懂得「換位思考」，畢竟，很多事情我們看到的都只是冰山一角，過早下結論或說上司愚蠢，最後，只會顯得自己更加愚昧與目光短淺。

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