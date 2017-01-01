【愛讀書】 《眾妙之門》

2017-01-01

阿道斯．赫胥黎著，陳蒼多譯，新雨出版

著有反烏托邦小說《美麗新世界》的英國作家阿道斯．赫胥黎（Aldous Leonard Huxley，1894-1963），移居美國後，寫作《眾妙之門》一書，將自己嘗試提煉自仙人掌的藥物「麥司卡林」後，所感受到的視覺印象與知覺開發翔實道出，除了保留與一旁檢視人員的對話，亦客觀記錄心智與身體的變化，辯證此用藥經驗，是否等同宗教所言「一種無言的恩寵」？中譯本同時含括他的另一本著作《天堂與地獄》，同樣處理服用「麥司卡林」的幻象經驗：許多人看見風景、建築體、寶石、明亮複雜的圖形，近似宗教中對「天堂」的想像；也有人在幻覺的「發亮狀態」中，體驗到「無限」的恐怖，感受罪與罰，幾乎是「地獄」。赫胥黎旁徵博引，自宗教、文學或藝術舉例，試圖拓深意識中「更不為人知的地帶」。（The Doors）