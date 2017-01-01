人生護理站 阿飛加油
2017-01-01
@謝佳真
甫進病房，阿飛的重要表徵毋須特別觀察即可一目瞭然。
缺少右腿的阿飛，用拐杖搖搖晃晃地走進病房，身材高壯、皮膚黝黑的他有著陽光般的燦爛笑容。他告訴我：「我真的很喜歡這裡，這邊的護理師都對我很好，不像其他醫院。」從他有條不紊的言談裡，實在感覺不出他是思覺失調症的患者，正深受幻聽所苦。
阿飛說他年輕時非常喜歡衝浪，曾到墾丁生活過一段時間，「那段時光真的很美好，但再也回不去了！」他如此說著，眼神裡閃爍著光芒和眼淚。這幾年阿飛一直聽見他去世哥哥的聲音，「雖然我很愛我哥哥，但他畢竟是一個過世的人，我不希望他再來打擾我了!」阿飛哀怨地低下了頭，摀住了他的雙耳。
阿飛的生命非常坎坷，中年時罹患了骨肉癌，為了保住性命只好犧牲他的右腿，當時的他情緒十分低落，一度想要結束自己的生命，原本喝農藥自殺的阿飛，被哥哥發現後送醫而救回了一命，自此開始珍視自己的生命。
然而最愛他的哥哥和嫂嫂在一場意外裡喪生，留下三個年幼的孩子給他照顧。阿飛看著自己殘缺的身體，想到照顧三個小孩的經濟重擔都落到他的身上時，壓力使他發病了！他不斷聽見哥哥對他的求助，使他喪失了睡眠的能力。
阿飛蹣跚的步伐仍堅定地踩在病房裡，他告訴我他一定要擺脫幻聽的噩夢，等他病癒，他要帶著他的姪子到南部開店生活。在他身上，我看見了一位精神病患者堅韌的生命，我想，阿飛努力地想告訴全世界，他永遠不會被病魔打倒。
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