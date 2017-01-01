感覺紀事簿 高樓憶想

2017-01-01

@張元柏

隨著匆匆的歲月流過，兒時陪伴童年的院子與紅磚瓦早已不復見，外界的景色也與時代更迭。一日，忽然想尋找過往殘存的回憶，於是我在城市裡越過了層層的高樓大廈，穿梭了無數條巷弄，找到記憶裡斑駁的紅磚瓦，連水泥砌的鏤空窗，都和回憶裡一模一樣。唯一的落差，是牆上爬滿熱鬧的枝椏。

過去繁華的，是童年伴隨老家的樹。約有兩層樓高，密密麻麻地堆滿了葉，垂落在一二樓之間。盛暑午後，總能輕易地從陽台摘到香甜的芒果，或者，從院子撐起曬衣桿，頑皮地打落一顆顆翠綠的土芭樂。今日，夏季熾熱的陽光斜灑在牆上，天空飄散著薄薄的雲，清澈一如往常。站在艷陽下，風中夾帶著泥土香，我彷彿又聽到童年清脆的鐵罐聲，伴隨稚嫩歡笑聲相互追逐。如果，推開門，是否還見年邁的姥姥坐在紅眠床邊，裁縫一床百納被呢？

仍記得童年心情鬱悶的時候，喜歡到附近高樓的頂樓看看。推開沉重的鐵製門扉，望見清澈藍天與唾手可得的白雲，微涼清風徐來，吹走身上無盡的哀愁。舒暢的鳥鳴與心靈共同唱出悠揚樂章，房屋周遭的三合院在夜間化為點點星光，閃耀著溫馨的暖意。在那兒待上一陣子，想想生活的喜樂與哀愁，頂樓的高度似乎能拉高生命視野，憂鬱痛苦也化為流動的車陣，在眼前雖然巨大，但在更高的視野中便如渺小的沙粒。頂樓彷彿是我兒時的遊憩天地，總是可以無拘無束，自由奔放地在那兒享受兀自的寧靜。

十多年後的今日，我又回到高樓頂端，綜覽整座城市與自然，將工作的鬱悶迎刃而解，彷彿進入了柳宗元在〈始得西山宴遊記〉中「心凝形釋，與萬化冥合」的境界，跳脫生活憂煩，望見天空的遼闊，在浩瀚的藍天之下，又有什麼事情值得煩憂呢？