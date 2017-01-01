2017-01-01

@朵朵

如果你覺得被那個人的言語或眼神刺傷，那往往是因為，你的心中藏著一根刺。

那根刺，是你對他人他事的負面詮釋，以及詮釋所附帶的不良感受。別人可能並非針對你，但你卻以為接收到了某種惡意的訊息。

就算真的是惡意，只要你的內心夠強大穩定，又有誰真的傷害得了你？

親愛的，拔出你心裡的那根刺吧。歸根結柢，能刺傷你的，只有你自己。