2017-01-01

@江東顏

為了掌握現在，他犧牲未來，等到一切都已成過去，他已變作化石，正在被考古學家研究，確認死因是因為進化失敗，不能適應環境，證據就是他手裡拿的智慧型手機還沒融進身體裡。只有進化失敗的智人，才會成天拿著手機滑來滑去，還以為自己一手掌握著現在。

對他失去興趣的學者，認證這片發掘出他的遺址毫無保留價值，正好填平改建成渡假飯店，他則原地保留，成了熱門打卡景點。世事變幻莫測，但有些事情，永遠不變。