橘色思路 何必搶快
2017-01-01
@羅馬人
騎車來到十字路口，碰上紅燈停了下來，在最後十秒鐘等候期間，不少騎士蠢蠢欲動，準備蓄勢衝鋒而去。終於一位猛哥搶紅燈快速往前衝，剛好碰上橫向也有一位搶黃燈的猛哥，雙方在馬路中央撞個正著，一個犁田手臂嚴重擦傷，一個在馬路上來了一個前滾翻後，臉孔著地傷了顏面。
每天的最後一堂課，學生總是歸心似箭，有的想參加課後輔導，有的急著回家用餐，理由千百種，尤其是最後的十分鐘，心思早已離身而去。下課鐘聲響起，他老兄率先跑到門口時，書包帶冷不防被門把勾住，讓他痛失冠軍寶座。
最殺風景的是在知名景點旅遊的時候，為了搶跟風景地標合影留念，一些大媽大叔們耐不住性子，兩組人馬幾乎同時擠在地標前，誰也不讓誰，當場吵了起來，還得勞煩警察先生來勸架，雖然最後有一組勝出，可是帶著不開心的表情站在地標前，始終無法擠出絲毫的笑容，讓攝影師遲遲按不下快門。
人是宇宙過客，有時應該調整心態，試著放慢腳步，以退為進，少出風頭，這時你會發現世界處處充滿美麗，當個猛哥快妹逞一時之勇，雖然有可能讓你偷到便宜，萬一踢到鐵板，那可就得不償失了。
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