2017-01-01

@凱莉

當工作壓力沉重得難以扛起時，找時間來場小小的叛逃吧。

暫時將那些扛在肩頭的壓力與擱在心頭的責任卸下，我們決定善用特休假，給自己一個沒有工作紛擾的星期三。早上驅車來到海港邊，適逢漲潮，大浪狂襲堤防，浪花激起的高度足以淹沒佇立一旁的燈柱，海風把海水的鹹味送進我們的口中，我們喊著「真的好鹹啊」，但比起辦公室裡的愁苦味，這鹹簡直就是一種甜。

和熱情歡迎我們的大風大浪玩耍一陣後，中午時分來到一間庭園咖啡享用午餐，沒有假日的喧鬧人潮，只有零星的幾桌客人，窗邊的座位灑落和煦的陽光，熱騰騰的披薩與咖啡送上桌，這一餐的美味不僅僅來自食物的本身，更是我們的放鬆自在與桌邊談笑所共同創造出來的最美滋味。

除了海景，我們亦渴望書香；午餐結束，轉往二手書店，整齊排列的書本帶來一種純粹的安定感，進入這個世界，讓心忘卻職場的明爭暗鬥，文字從不會霸凌任何一個人，它就靜靜地待在你身邊，等著你的翻閱，等著給你慰藉。

行程尾聲，幸運的我們，歸途上有落日相伴，這天的夕陽雖不是最完美的，但卻是讓我們最感恩的；感恩這一天所遇見的人事物，帶給我們滿滿的笑容與體悟，工作難題與壓力雖然無法立即解除，但我們可以帶著鬆綁過的心再次勇敢投入。

這樣的叛逃，無法時常擁有，往後的日子如果倦了累了，就拿這場回憶出來療癒自己吧；這是我們的秘密，我們與快樂的約定。