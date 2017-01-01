食光走廊 英國禪修課後的療癒午餐

2017-01-01

@Mei

英國的冬天，天空陰暗，雲色有如意外潑濺出來的奶茶，混濁不明。需要透透氣，我快步踏出門，穿梭在僻靜的街道，冰涼的空氣，喚醒即將冬眠的腦袋。

經過一處隱密的門口，牆上寫著「星期三中午，免費的禪修課」，正巧是現在，進去看看吧！眼前是一棟簡單清幽的房舍，打開門，幾位外國臉孔的喇嘛，光著頭，穿著黃色的僧服來回走動。我問其中一位：「有禪修課嗎？」她微笑地點頭並指引了方向。

課堂前方坐著三位喇嘛，閉目養神，後方椅子坐著幾位英國中年人，朝我點頭微笑，彬彬有禮。約略過十分鐘，喇嘛們敲了缽，開始唱頌有如西藏梵語的經文，眾人跟隨著唱。陌生又古老的語言，安撫著心靈，不分國界。有時，心緒飄到現實，又被歌聲拉回，反反覆覆，漸漸地，終於專注在當下，渾然忘覺時光的流逝。

傳來悠長的「咚～」，禪修結束。張開眼，心情異常平穩安靜，肚子卻咕嚕咕嚕地叫，原來已過中午。喇嘛說這裡有供應免費的午餐，歡迎大家留下來享用。我不耐饑餓的腸胃，隨著眾人腳步走進食堂。

今天的主食是蕃茄醬汁焗白豆（Bake Beans in Tomato Sauce），搭配水煮花椰菜與米飯，讓我回想起初嚐這道菜的滋味。

對於在英國讀書的東方人，學校餐廳是初次領略英國食物的場所。因為便宜，剛開始天天往餐廳跑，去了幾次，發現菜色重複單調，卻總有蕃茄醬汁焗白豆。有一次，忍不住好奇點了這道菜，嚐到軟爛的白豆浸泡在稀釋過的蕃茄醬汁裡，如同踩到地雷，讓人反胃，自此以後，與它相遇只能微笑搖頭。

實際上，蕃茄醬汁焗白豆赫赫有名，是英國人懷念的家鄉味之一。英國小孩放學回家，餐桌上總會出現這道菜餚，幾乎家家都有不同版本的焗白豆食譜，重要的是，從新鮮的食材開始，白豆、洋蔥、大蒜、香料、蕃茄，在媽媽的雙手與愛心中烹調而成，酸甜的滋味與營養豐富的白豆，快速補充成長中兒童的營養。

蕃茄醬汁焗白豆也是傳統英式早餐中不可或缺的配角，搭配吐司、培根、香腸與炒蛋，或是舀一大勺淋在烤馬鈴薯上頭，蕃茄醬汁傾瀉而下，如火山泥漿般濃稠。

這一次，我看著白色磁盤上的食物，屏除過去陰影，慢慢享用。出乎意料地發現，哇，好吃極了！新鮮的白豆與蕃茄醬汁完美地融合，口味鹹淡適宜，搭配著米飯與蔬菜，簡單樸實的一餐，卻讓身心充滿能量，恢復精神與體力。

或許是，當初學校餐廳的廚師，誤買了超市販售的劣質罐頭，剛巧讓我吃下肚？或許是，禪修中心的喇嘛用喜悅的心情作菜？還是禪修後改變了心情？也可能是生理上的饑餓，讓一切食物都美味？

不管如何，感謝禪修中心的這頓午餐，消除我長久以來對這道英國傳統食物的偏見。

雖然，不同文化種族的口味不同，但只要能滿足於身體與心靈的食物，都算得上是美食吧，而那樣的滿足，深植於記憶中，長長久久。