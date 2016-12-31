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生活可樂罐 什麼記……

2016-12-31

@asnovo@qq

週末回老家，一進門阿姨就招呼大夥趕緊吃肉包。盤子上頭還冒著熱騰騰的白煙，十來個香噴噴肉包一下子就被瓜分得不剩半點殘渣。

「這肉包還真好吃，哪家店買的？」

阿姨皺著眉頭，邊四處張望邊說著話，像在找東西。「好像是叫什麼記，呀，這個盒子放在廚房，待會再看一下叫做什麼記……」

「我知道這個叫做什麼！」

每人都看向小姪女。只見她眼睛眨了一眨，笑咪咪地接口：「叫做忘記！」

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2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
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