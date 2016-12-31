Sorry告解室 國中女同學
2016-12-31
@徐正雄
那天，在市場賣菜，一位女子前來選購，她對我微微一笑，感覺面貌有點熟悉，趁著她在挑選，思緒在腦海翻箱倒櫃，終於讓我搜出塵封已久的一段過去。
三十多年前，她是我國中隔壁班的女同學，我們經常照面，卻沒有任何交集，她不只讀書離我很近，連住家也與我只有數十公尺之隔，即使如此，我應該還是不會和她有任何故事，重點是：她有一位豪邁、充滿男子氣概的母親，經常為鄰里解決大小爭端、主持正義，後來，更當選民意代表，當地居民都暱稱她──「大姐頭」。
這充滿江湖氣味的綽號，其實有點不雅，但，在那個時代，大家倒也不以為意，有一天，下課時間，這位隔壁班的女同學，忽然出現我面前，劈頭就問：「你為什麼要跟別人說我媽是大姐頭？」大概事情發生的太突然，我當時腦袋一片空白，且極力的否認，她滿臉的無奈、不解和呼之欲出的眼淚。等她走後，我細細回想，才想起自己似乎、可能、應該說過這句話。
沒想到，自己無心的一句八卦，竟然造成別人那麼大的傷害；其實，當年我也是語言霸凌的受害者，因為懦弱、不愛運動，很多同學都叫我「娘娘腔」，這句話，殺傷力十足，把我的自尊剁得七零八落。不料受害者的我，竟然變成加害者。
好幾次看見她，都想鼓起勇氣跟她道歉，然而，機會一次次隨風消逝，我們就這麼畢了業，雖說住的很近，卻沒再見，後來聽說她嫁到別的地方。不料今天她會出現在我的攤子，還跟我購買不少東西，這是另一種釋懷嗎？或許我們都已成熟，她明白那只是我年輕時的無心之過，願意寬容。
雖然失去當面道歉的機會，但我仍希望藉由文字，讓內疚顯形，公諸於世，如此，我也才能試著原諒自己。
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