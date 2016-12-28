〈家庭診療室〉女友和同事上過床 出差之便再出軌

2016-12-28

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：剛認識A女時，她坦承與從前同事B君是好友，已相識一年半，曾有性關係，她答應我會結束性關係的。然而我們交往兩年來，她與B君藕斷絲連，藉出差之便還溫存了兩夜，這些都是我有疑點，逼問之下她說出來的，她一直道歉，又說以後一定維持純友誼。

我們都是二度單身者，我是認真的，她卻斷不了；而且B君與A女父母及妹妹都很熟，我在她家也見過兩次，我覺得很尷尬、很不舒服，吵過兩次，A女嫌我器量小，我真的被弄糊塗了，想請教高見。

A：聽起來A女與B君關係匪淺，兩人可能知道不適合結婚生活在一起，當朋友卻是合得來，既然有喜歡的成分，又有性愛的經驗，兩個人見面相聚時，很容易有親密舉動。A女與你交往當然是看你條件不錯，又有結婚打算，但她又不願意失去B君這位好友，所以向你坦承與B君的過去，自己也希望能專注於你及這份有展望的新關係。

當A女想與B君維持純友誼時，B君嘴巴說好，行動並不一致，A女也就心猿意馬、意志不堅，可見這兩人對於純友誼的目標沒有達成共識，只要有一方仍有慾念或情愛，純友誼就不可能存在。B君明知A女在跟你交往，既未克制自己的情慾，也未阻攔A女的配合或主動，其實是不尊重A女，沒有為她的長遠幸福著想，畢竟她與你相處融洽，也有結婚的打算。

你感覺不舒服、很窘迫是自然的，雖然A女喜歡你，也知道你真心愛她，但她的搖擺不定就是不尊重你。你就是覺得好像不太對勁，才會逼問，你若不問，她也不會說，在一對一的感情關係中，她是不忠實的。

你可以問問自己是否願意再給她一次機會，與B君斷絕男女關係，重建你對她的信任，繼續交往看看。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）