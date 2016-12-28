〈愛の相親事件簿〉生育壓力壓垮幸福婚姻
2016-12-28
文／LAKIKI
太空梭都要上月球的時代，這「不孝有三，無後為大」的觀念還是紮紮實實地存在的。不要懷疑，即使在這國際化到瞬息萬變的台北，仍然有這種八股思想的男人存在，受害者就是LAKIKI的遠親D小姐。「受害者」聽起來好像很可憐，但「可憐之人必有可惡之處」，這句話實在說得太有道理。
話說D小姐嫁給一個獨子，兩人結婚8年了，想盡辦法想要幫夫家傳宗接代，卻怎樣都生不出孩子。「生孩子需要緣分，生不出來就當頂客族，也很好啊！過著兩個人的愜意人生，多好啊！」LAKIKI一向覺得人生冥冥中有安排，順應命運過日子就是幸福。
「我去檢查過了，我沒問題。我總覺得少了孩子就像人生缺了點甚麼，我要拚到不能生為止。」D小姐固執地說道。結婚8年，她做人工受孕就做了6年，想孩子想到瘋狂的她甚至想要去借腹生子。說也奇怪，D小姐的先生看著太太受了6年人工受孕的苦，不但不安慰她，還不斷地給她壓力：「我媽說妳如果生不出來，要我乾脆去外面生好了。」D小姐的先生好好的人不當，居然說出這種連畜生都不如的話來。
怎樣都聽不進去周圍人的勸告的D小姐，據說為了做人工受孕，做到全身都快壞掉了，卻還是不肯放棄。在LAKIKI看來，這對夫妻真是一個願打一個願挨，能怪誰？原本應該幸福美滿的婚姻生活，就在生孩子的壓力下一天度過一天，要是LAKIKI，早就趁早離了海闊天空。
天知道是不是兩人精子與卵子排斥，搞不好換了個男人，孩子就生出來了。女人們醒醒吧！生孩子是女人的能力，要不要生是我們的權利，而權利應該是掌握在自己手中的。
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