〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應

2016-12-28

文／KD

Q：

我跟姐姐是隔代教養外加單親家庭環境長大的孩子，爸爸是個盡責的父親，忙著在外賺錢養我們，但也造成我們跟爸爸的感情不壞也不親，爺爺奶奶則是只要我們不學壞，其他的事情不太管。姐姐從小到大都不喜歡穿裙子，永遠ㄧ頭超短頭髮，青春期之後，整個人行事作風都神祕了起來，跟家人的交流變得很少，在外面的時間很多，她的朋友清一色都是「很T」的類型，我想，她應該覺得家裡的人不想也不可能瞭解她，加上身分敏感，導致她不想待在家裡。其實我對於姐姐的事就算不瞭解也猜到個八成，身為她唯一的妹妹，我一直嘗試想要表達我對她的支持，也很樂意當她跟其他家人溝通的橋樑，但不管我怎麼在臉書或是直接對她明示暗示，她就是不為所動，表現出一副沒興趣跟我談的樣子，讓我很挫折，我該怎麼讓她敞開心胸？（球毬）

A：

身為「多數」異性戀的妳，能夠展開心胸表達對姐姐的支持，擁抱身邊的LGBTQ族群，當然是一件好事，但是也別忘了考慮從一開始妳所在的位置與姐姐立足點並不那麼相同，妳認為理所當然的事情，身為局內人的姐姐不見得能毫無罣礙，而姐姐一路走來經歷過的事情，妳也很難親歷其境感同身受，加上一路以來家裡的人對此話題毫無著墨也沒有足夠的心理準備，要擊破早已築起的高牆讓她敞開心房，可能真的還有好一段路要走，「同志仍需努力」。

對姐姐而言，妳是同輩、同性、親妹妹，但同時也有被家裡人發現祕密掀起家庭風暴的憂慮，造成你們至今仍無法直來直往。不過，這也就是妳必須努力的路線，保持耐心，不要把她逼得太緊，如果她還不想談，沒問題，妳的態度不需言說，讓她用感受的最直接：妳可以持續在各種管道放送妳想傳達的訊息，不管是社群媒體瘋狂轉貼文章，還是在自己房間插一支彩虹旗，做妳能做的，讓姐姐若無其事地被包圍，當一切變得不刻意，她自然能感覺到妳的心意，願意放下心防相信妳，跟妳交心。這過程雖然緩慢而艱難，但是只要能透出一點微弱的光線，她就能知道滿室溫暖的燈火就在牆壁後方等著她。（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）