〈吉娜兒的愛情Café〉再多談幾次戀愛吧

2016-12-28

文／吉娜兒

世上最確切不變的事實，就是每一個人遲早都會死，但是女人更有感覺的事實，則是每一個人隨時都在變老。年輕的時候，那叫變成熟，但是夠成熟之後，那就叫做老化了。因為害怕變老與隨之而來的變醜，很多女人會急著做決定，尤其是關於感情的決定，匆促做出的決定不一定是錯的，但卻容易為了趕時間，而沒有好好問自己，究竟要的是甚麼？

羊駝小姐說：「我們女人啊，就害怕老了沒得選，怎麼辦呢？大家都趁著還年輕的時候、有得挑的時候亂選，先搶先贏。急甚麼？急著結婚生子，急著把人生『定』下來。但是有好好享受過自由嗎？有好好談一次戀愛嗎？」

喝完最後一口咖啡，準備去參加好友婚禮的羊駝小姐，再補充說：「我覺得大家都忘了，都忘記現在我們可以活得更久了，還在用古時候結婚生子的年齡給自己壓力，然後看到別人有，自己沒有，就又給自己更多壓力。最重要的還是弄清楚自己要甚麼。不好意思，跟你說這麼多，我怕我待會看到浪漫的婚禮，就會被激到想要馬上結婚，不行喔，我要理性一點，我還想要多談幾次戀愛呢！」