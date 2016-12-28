〈徵文大家談〉辦公室元氣補給站

2016-12-28

圖／達志影像

工作占據生活，各種不順心各種水逆充斥，長此以往使人彈性疲乏，不如自己為自己設一個療癒小站，在小小結界裡調適心情，透透氣……

爆笑玩偶笑開懷

◎文／劉錦得

同事們只要一走進我的辦公室，一定會先對著我辦公桌上所放置的那個「爆笑玩偶」，朝它頭上猛拍一下，它立即發出「哇！哈哈哈……」的笑聲，大家也會馬上跟著大笑三聲。

之所以會在辦公桌上擺著這個「爆笑玩偶」，是十多年前，我帶小女兒去鎮上的一家小兒科診所看病，年輕的醫師在他看診的桌上，放了這種爆笑玩偶，來逗害怕看病的小孩，讓他們能暫時忘掉打針的痛苦，甚至還會跟著笑出聲來呢！

回家後，想到那年輕醫師真有一套療癒小孩的「轉移病痛」診病法，我何不也去買一個來擺在我辦公桌上，讓自己在不開心時能朝它頭上一拍，以發洩心中的不快？於是，我便到玩具店買了一個留了一臉鬍腮、嘴巴張得大大的、戴了一頂黑色寬圓帽、翹著二郎腿、坐在一把太師椅上的「爆笑玩偶」。一買回來，我連拍了它三下，「哇！哈哈哈……」它大笑三聲，我也大笑三聲哩！

而後，我把它放在我辦公桌上，只要在工作上遇到挫折，或是有人惹我生氣，在發怒之際，我第一個想到它，很自然地便朝它頭上一拍，它笑了，彷彿告訴我：「笑一笑，別惱怒呀！」因而我也開懷大笑了！沒想到同事們知道我有這工作的療癒法寶，也來找它療癒一番呢！

醒活嗅覺戰勝無感

◎文／鄧惠容

工作占了我生活相當大的篇幅，行政工作大部分千篇一律，久而久之，很容易讓人覺得彈性疲乏，麻痺無感。這時候就需要五感來刺激生活，療癒一下疲憊的身心靈，所謂的「五感」，其實就是「觸覺、味覺、視覺、聽覺、嗅覺」，其中最適合我的辦公室療癒，首推「嗅覺系」，既不用考量辦公空間，也不用擔心聲音干擾，更沒有發胖的顧慮，可說是非常簡單取得，其療癒效果卻很不簡單。

狡兔三窟，而我的辦公室芳療站也有三處，這些足以提供我滿滿的能量補給。第一站：辦公室入口處的花香芳療，公司不定時更換新鮮的花卉，香水百合是常見的座上賓，聞香的同時還能欣賞花，嗅覺和視覺的雙重享受。第二站：茶水間的咖啡香芳療，託同事的福，一大早就能感受到一派輕鬆悠閒，讓我不必攝取咖啡因也能擁有大大的提神效用。第三站：隨手拈來的薄荷香芳療，口袋裡放了沁涼的薄荷棒，每逢精神不濟的時候，總是能派得上用場的清新小物，大推。

工作之所以千篇一律是因為缺乏高低起伏的感受，單調自然也就不容易引起人們的興趣，其實每個喜怒哀樂都有它存在的意義，藉由辦公室小小的芳香療癒來提振精神，帶領我進入有感世界，才發現，原來工作也能成為百感交集的精采篇幅。

有故事的小物

◎文／陳品君

明年上班就屆滿二十年了，辦公室算是我除了家之外，花最多時間的地方。二十年的工作生涯，小物陪我轉戰好幾個辦公桌，在壓力大的時候，總能讓鬱悶的心情釋放，而且這些小物也承載著同事不為人知的故事。

我桌上的幾個冰箱磁鐵，有法老王、吳哥窟、峇里島貓咪木雕、泰國大象還有舊金山小屋模型，是之前坐我後面的男同事送給我的紀念品。為什麼特別送我呢？因為他跟交往10年的女友分手，前女友不到一年嫁他人，心情無法承受，我鼓勵他出國散心，也沒想到他克服不敢一個人旅行的障礙，開始跟團出國旅行。就這樣過了三年，心情平復後順利覓得良緣！看到這幾個小物，會覺得人生真的不用太絕望。

另外的小物就是天主教朝聖的聖物，都是友人去朝聖回來的小禮物；有波蘭帶回聖母抱耶穌的ICON、美國聖地牙哥火柴盒馬槽、波士尼亞聖母聖像，還有一張同事癌癒後爬礁溪聖母山莊的聖母像的背影。這些有著朋友們的心情，特別是同事癌癒後拍的聖母背影像。他告訴我，我們擁有的東西遠比自己想像的多太多，勉勵我不要抱怨，珍惜所有。

這些小物在不起眼辦公桌角落陪伴我度過寒暑，我的朋友們一定沒料到我對他們的情誼，珍愛並收藏在心。

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