上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架

2016-12-27

人與人相處摩擦是在所難免，尤其身在需要時刻繃緊神經的辦公室，更容易與人發生衝突，你有過與同事吵架或冷戰的經驗嗎，為何而吵，之後又是如何和好？歡迎來稿與我們分享，文長限500字以內，請附上真實姓名或筆名，與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿至12月31日。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw

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