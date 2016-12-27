〈下班做什麼〉傳統樂器音樂課

2016-12-27

文．攝影／黃墨墨

台灣有著多民族融合的歷史，也有著豐富的民族音樂，然而今天，我們對自家傳統的樂器，反而比西方的電吉他、非洲鼓還陌生。好在，有一批人，選擇在下班後走入台灣音樂的世界，傳承了這塊土地上淵遠流長的美好文化。

二弦的豐富內涵：月琴

電影《海角七號》裡，國寶阿伯手上拿的那把二弦樂器正是月琴，一把琴裡，保留了傳統的南管四律和秦琴七律，能演奏南北管、車鼓、歌仔戲，還能彈奏原住民音樂，可說是海納百川的台灣獨門樂器。

〈推薦者一〉「一聽到月琴聲就迷上了！」

抱著彩繪過的月琴，笑口常開的安琪說，今年一次去北投泡溫泉時，正好聽到有人在彈月琴，一聽就迷上，立刻報名月琴教室開始上課，從事服務業的她，學琴後也開始彈台灣民謠給客人聽，為自己和客人打開全新的話題。

〈推薦者二〉「調劑生活，也完成學習台灣音樂的心願。」

「年紀大了之後，才漸漸迷上台灣音樂。」熱愛音樂的媒體工作者育達（圖右）曾學過小提琴、喇叭、薩克斯風，「我是聽西洋音樂長大的，但現在最愛的是跑去廟口聽南北管表演」，2008年，看見月琴課程的訊息便心生嚮往，今年才終於有了餘裕前來上課，不但調劑上班生活、發展嗜好，也為完成學習台灣音樂的心願。

〈推薦者三〉「練琴時得全神貫注，是很好的靜心方式。」

「工作對我來說沒什麼壓力，學琴還比較有壓力！」在人力資源服務多年的麗美說道，學琴的目的不是為了釋放壓力，反而是尋求學習新事物的壓力。「練琴時得全神貫注，是很好的靜心方式。現在有太多方便的工具幫忙記憶，會讓記憶力退化，練琴、記譜，也能鍛鍊記憶力！」麗美充滿智慧地笑著說：「記憶是很珍貴的，寧願用來記快樂的音樂，不要拿來記他人的好壞。」

月琴豆知識：音不準？這才是古調！

月琴看似簡單，卻處處充滿巧妙，有些音聽起來跟我們平常聽慣的Do、Re、Mi不太一樣，可不是音不準喔，老師說：這才是台灣民謠真正道地的音調！

用鼻子唱歌：雙管鼻笛

鼻笛在台灣原住民文化中是很神聖的樂器，一度面臨失傳。過去，在排灣族，只准許頭目家的男性吹奏。鼻笛由兩隻並排的竹製笛身組成，需透過左右鼻孔同時吹奏。只有三個音孔，能吹奏的樂音有限，然而，排灣族人認為，以鼻息吹奏出的這幾個音，是最純淨的聲音，能上達天聽。

〈推薦者〉：「對我來說，鼻息吹奏出來的樂音細緻幽微，本身就有一股神奇的力量，不僅能釋放壓力，更可以幫助維持心的寧靜。」

認真吹著鼻笛的萱芳平日是譯者，也是鼓手，某次在網路上聽見一首透過鼻笛演奏的曲子，便立刻報名課程，與鼻笛結下不解之緣。

吹鼻笛，有點像冥想。身為譯者的萱芳說：「翻譯時除了專注不要翻錯，更需要注意中英句型架構的差異，才不會讓譯出來的文句有『翻譯腔』，所以隨時得跳脫單字單句綜觀全局，這需要在專注中放鬆才可能做到。我發現練習鼻笛讓我更穩定、平靜，能保持開放的心，以順流的狀態更放鬆地把文章譯好！讓自己從頭腦和情緒中脫離，回到生命最根本的呼吸，覺察當下。」

鼻笛豆知識：想吹鼻笛，首先要健康

鼻笛要發出聲音不難，難的是維持氣息細長穩定。最重要的就是身體要健康，如果鼻塞，可是怎麼吹都發不出聲音的！

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事