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慢島劇團《南薑‧香茅‧罌粟花》讀劇會

2016-12-26

〔記者楊明怡／台北報導〕讀劇，是一種介於演出和純文字間的發表形式，因為準備工作和所需經費比正式演出精省，不少劇團會在正式演出前，以讀劇方式和觀眾交流，也有愈來愈多藝文單位舉辦讀劇後對話討論的工作坊，來推廣閱讀或鼓勵走入劇場。

慢島劇團週五在華山文創發表的《南薑‧香茅‧罌粟花》，是劇作家姜富琴實地田調50天、耗時3年完成的劇本。姜富琴說，該作述說1961年最後一批從中國雲南退入緬甸北境的國軍（當時稱「雲南人民反共志願軍」，以示與中華民國政府無關）撤離後，留在泰緬邊境的軍人後裔如何在紛亂人世借土養命、掙扎求生。

姜富琴連說3次「複雜」來形容一般被稱為「孤軍」的雲南或華裔移民背景，「他們因為不同原因成為軍人，來台灣的時間和方式也不一樣。」儘管如此，就像台灣各地可見滇緬小吃一樣，再錯綜難解的歷史，說的還是身邊的人的故事。

《南薑‧香茅‧罌粟花》從泰式酸辣湯出發，主角是移民第3代，為了尋找記憶中「父親的味道」而深入泰緬邊境，重新走過家族的來時路。包括慢島劇團團長王珂瑤，全劇11位演員中有4位來自緬甸和泰國，讀劇結束後，他們也將分享自己的心情和想法。

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  • 為完成劇本，姜富琴實地走訪雲南、緬甸、泰國，試圖寫下紛亂年代裡錯綜複雜的移民故事。（慢島劇團／提供）

    為完成劇本，姜富琴實地走訪雲南、緬甸、泰國，試圖寫下紛亂年代裡錯綜複雜的移民故事。（慢島劇團／提供）

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標題：慢島劇團《南薑‧香茅‧罌粟花》讀劇會


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