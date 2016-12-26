故宮雞年APP 文化有活力
〔記者楊媛婷／台北報導〕每年歲末迎新之際，我國國立故宮博物院推出的年曆與桌曆都是熱門完售的潮物，隨著雞年到來推出的「2017故宮花樣桌曆」，呼應節氣變化、精選人氣器物為背景，還突破傳統推出超活潑的APP，包含電子行事曆與故宮展訊，還有故宮雞年代言人「天雞哥」貼圖，以及運用故宮文物為素材的創意拍，該款APP將於1月1日開放免費下載。
故宮愈來愈「潮」，今年不只開放館內攝影，也推出開放文物圖像政策，故宮新政讓文創業者嗅到台灣文創轉型的契機，與故宮攜手推出前所未見的APP，大膽運用各項故宮文物圖像與紋樣製成手機相片圖框，以及各種貼圖，兼具趣味與教育性。
搭配桌曆推出的APP由頑石生活開發，以「明代鬥彩雞缸杯」為靈感，設計出超萌代言人「天雞哥」，該款APP具3大功能，包含「查天機」、「說花樣」、「創意拍」。「查天機」功能可登錄個人行事曆，還能立即查詢故宮展覽時程；「說花樣」則是由天雞哥每月以單一主題，介紹故宮典藏文物紋樣典故，讓大家更能知道紋樣背後的故事，也讓更多民眾可以運用故宮紋樣做為文創設計；「創意拍」則運用故宮文物製成超Q相片圖框，每月都會推出新圖樣，讓人一看就想入手。
故宮院長林正儀表示，隨著手機載具崛起，年輕人大都透過手機接觸資訊，也認為要吸引年輕人注意，必須要有主題以及趣味性，期待透過這款兼具主題與趣味性的APP，拉近故宮與年輕人距離的平台，並吸引更多人到故宮看各式展覽；林正儀期待，這款APP下載量能突破過往故宮APP下載紀錄，「希望至少有兩萬的下載數」。
頑石創意公司總經理林芳吟則說，這款APP能推出，完全是受益於故宮圖像開放的政策，她表示以前與故宮合作文創商品，往往是只能就單一圖像做授權，開發商品素材受限，另外授權流程也相當費時，由於大部分文創商品往往與時間賽跑，一來一往間常會失去商業的先機。
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標題：故宮雞年APP 文化有活力
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