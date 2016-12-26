〈徵文啟事〉營養午餐完食
2016-12-26
現在很多學校都有提供營養午餐，家長可以不用煩惱每天得幫孩子準備餐點，只是營養午餐也可能帶來家長的噩夢喔……
有些學校會規定孩子必須把屬於自己的餐點吃完，因此遇上孩子不愛吃或吃不完的餐點、水果，可能就會帶回家「湮滅證據」。你家孩子最常把營養午餐中的哪一項餐點帶回家，帶回家之後，難道只有丟進廚餘桶一途嗎？聰明的家長是不是可以巧手變化一下，又讓孩子吃下肚呢？
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