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〈親子會客室〉消化指令 多練習

2016-12-26

文／尤妤偲

孩子漸長，可以消化處理指令的速度變快也變多，如果家長不想淪落於囉唆的境地，不妨做些小練習。

當我發出愛的召喚時，期待孩子一聽見就可以出個聲音「好，我知道了」，或者是「等我一下」，這樣我就不需要一直喊他。

當孩子無法馬上配合執行任務時，他們會先告訴我：等我一下下，我正在做，再幾分鐘就可以囉！

我還喜歡讓孩子跟我討論一下她目前應完成的任務共有幾項，哪一樣要先完成，接著是……搞懂順序很重要，這也讓我聽聽看這樣的流程順暢否，是否需再調整。

這天我在小女兒班上分享《冬冬，等一下》這本繪本，當我問：「如果你像冬冬一樣想吸引大人的注意，可是大人就是在忙，你會怎麼做？」我請他們練習回應「好，那我先做……」來等候大人。

同學練習得很順：「好，那我先去洗澡。」「好，那我先去寫功課。」「好，那我先去跳繩。」「好，那我先去吃飯。」看，他們是不是很優秀呀！

這些小技巧可以讓孩子練習思考判斷手邊的事要如何加快處理。隨著成功的經驗累積，他們的效率及好態度會讓人眼睛為之一亮。

說道理來協助孩子的好大人及聽道理就能好好處理事情的小孩，可都是練出來的喔！

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標題：〈親子會客室〉消化指令 多練習


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