〈50 Plus〉生前追思會

2016-12-26

文／呂政達

這是一則練習題：有沒有想過你自己的告別式或追思會，想像有誰來參加，講些什麼話？停留在這個想像裡一會，甚至想像自己那時的模樣，這就是你所要的嗎？

資深運動主播傅達仁上書給蔡總統請求通過安樂死，還舉辦了生前追思會，將每個階段的人生、朋友長官和同事一起找來，共同回憶他們所經歷過的年代，和這個人所締造的傳奇故事。

真正的追思會，是當事人無法參與的，當事人也無從知道別人怎樣的懷念他，給他什麼樣的評語，但在生前，也許是晚年某個重要的時刻，藉著回憶錄或是傳記的出版，來辦一場這樣共同回憶的盛會。

如果這是當事人所召集舉辦的，那個意義就在於他覺得每個人生階段有哪些人對他是重要的，是他必須邀請來的。在職場上或是學校歲月，每個人都會遇到的小人或是敵人，應該不可能受邀出席。所以，生前追思會形成一個互相取暖的氛圍，那對當事人卻是別具意義的，因為，那等於他一生回顧對生命的統整，他對自己的生命歷程，感到滿足還是失望？

或許，許多中年以上的人都想過自己的追思會，有哪些人來出席，留下什麼樣的評價，會不會像是馬奎斯的小說場景，只剩下禮儀師會來，「將軍孤獨地躺在他華麗的棺柩。」或是像一場伊丹十三的電影《大病人》，癌末病人知道自己不可能再活著走出醫院，把握最後的時日，來一場和舊日友人的歡喜相會吧。那種態度是淡然和灑脫，說看破生死可能太沉重，但就像伊丹十三電影改編自山崎章郎的作品《人生的最後一課》所揭示的，如何好好地告別，是人生最後的，也可能是最重要的一課。

我們經歷過的人生的各個階段，每個階段對我們重要的人，可能互不相識，所以，每個人就像人生階段的串場，在相遇告別和重逢間，串起了每個人的一生。過了中年，我們常在高中同學會上神來一筆，聊起大學同學的往事，然後愣住悟到，「不對，我講的事情要過好幾年後才發生。」若是在同一天舉辦國中、高中、大學甚至昔日公司同事的聚會，在那一日內，人生就會像走馬燈般的一幕幕地穿梭搬演。

每個人的追思會因此都是獨特的，代表著自己的生命色彩，也象徵著別人怎樣看待著這個人，或往後他的歷史評價。現實生活裡，狄更斯的小氣財神，有3個耶誕的精靈為他揭曉過去、現在和未來的情景，讓他知道趕快改變現在對待別人的方式，這種事可能不會發生，但不需要精靈現身我們也知曉，過去塑造現在，現在的繼續塑造未來。