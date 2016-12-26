【愛讀書】 《時間的空隙》

2016-12-26

《時間的空隙》

珍奈．溫特森著，張茂芸譯，寂寞出版

為紀念莎翁逝世四百年，「挑戰莎士比亞」系列首發由英國作家珍奈．溫特森（Jeanette Winterson，1959-）改編《冬天的故事》，原作描繪西西里亞王因嫉妒而一手毀滅婚姻、友情、家庭，十數年後，悲劇能有轉圜嗎？與劇中小女嬰同為「棄兒」的溫特森，巧妙羅織情節，挪使人物為現代膚色有異的種族，將行為動機深化，故事場景全球化，並加入電玩元素。全書大致服膺原劇結構，將兩名情欲蕩漾的男子之間所可能的微妙情結，置入其中一人的婚姻，讓無出口的三角關係既純潔又複雜，既美麗又哀傷。當悲劇因失速的嫉妒作用而無可避免發生，「時間設下所有限制，也給了我們一次掙脫束縛的機會」，作者深諳資本家遊戲與人性軟弱，重審「家」的定義，在命運的困蹇中，使「時間終能倒轉」的方法，或許便是愛的魔術，也是小說的魔術。（David Bowie）