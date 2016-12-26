【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 張英珉／阿勒坡的運動會

2016-12-26

作者簡介：

張英珉，1980年，台藝大應媒所MFA，兩小孩的爸。

得獎感言：

我的感想就是其實說再多也沒用，請大家不分男女老少，試著去體驗看看《This War of Mine》這款遊戲就能明白，謝謝《自由時報》。還有貓咪我在這裡喔，貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪貓咪。

★★★

◎張英珉

這裡還在舉辦運動會

強迫參加，無一倖免

鳴槍之後，子彈打破窗戶

一把聖火掉落客廳

點燃電視機，宣告淘汰賽正式開始

雙方各自辯證，如何用彈藥

耕作一畝沙漠；讓爆風倒塌圍牆

讓火焰燃燒棚頂市場

讓學校失去悠揚的朗讀聲響

．

在阿勒坡，每個孩子都運動員

每日基本練習

挨餓：控制體脂率

田徑：快步通過子彈的雨

舉重：搬運受傷的同學

跳高：翻過頹傾的牆

游泳：催淚瓦斯來臨，閉氣逃離

跨欄：跨過同學屍體時

需要肌耐力、爆發力，以及

壓抑淚水的忍耐力

．

這裡還有射向裝甲車的標槍

以及各種距離的手鎗標靶

視力與耐性，決定能否擊中

人形靶心，將會冒出

鮮血成為沙漠最大的降雨

灌溉幼發拉底河流域

與地中海吹來的風，再度

長出古老的城市，古老的磚瓦

與古老的市場。

別忘記，這裡有過羅馬

蒙古及拜占廷古老的城牆

神廟、雕花陽台及劇場

阿勒坡的宿命就是競技

毀滅的本身，也是一種史跡

．

比賽還在繼續，名次未定

灰塵掩蓋的孩子

白日：點燃輪胎，製造黑煙

避免飛機誤炸我的家

夜晚：試圖挖掘倒塌的市場

挖掘競賽雙方，曾有過一樣的

香皂與毛毯，壓榨過一樣的橄欖

在繁榮的市場，曾品味同一種

大馬士革玫瑰的芬芳

．

孩子在清晨終於回到家

攜帶肺裡的灰塵與過期的罐頭

問起消瘦的父母，真正的桂冠

是不是永遠閉上眼睛

可是，誰願意上街去

向著覘孔揮動雙臂，親身領取這個獎品

▓阿勒坡（Aleppo）是敘利亞北方千年古城，由於位於交通要道，成為敘利亞內戰中的戰爭熱點，2012年內戰如火如荼，敘利亞派出十八名選手參與2012倫敦奧運。四年後，敘利亞派出七名選手參加里約奧運，而這場戰爭尚未結束。

【評審意見】

荒謬的競技

◎陳育虹

這是一場荒謬的運動會，非自願的參賽者每天苦練田徑、舉重、游泳，以便快步穿越彈雨、搬運傷患或逃離催淚瓦斯，而射擊選手瞄準的靶心，是人。主辦單位在宏偉殿堂裡角力，協商比賽辦法，他們高舉的聖火點燃的不是希望――在這古老破敗的競技場，死亡是唯一贏家。

作者刻意拉遠視角，以突兀的比喻、冷靜的文字，反襯戰爭受害者水深火熱的境遇，鉅細靡遺；至此，阿勒坡已經是一切血腥戰爭的別名。